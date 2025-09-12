Đội tuyển TPHCM tạm chiếm ưu thế ở giải vô địch câu lạc bộ taekwondo quốc gia 2025

VĐV đội tuyển taekwondo TPHCM chiếm ưu thế trong các nội dung biểu diễn quyền để tạm có 31 HCV ở giải vô địch câu lạc bộ taekwondo quốc gia 2025.

VĐV đang tham dự giải đấu tại Thái Nguyên. Ảnh: V.X.THÀNH

Giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Năm nay, giải vô địch câu lạc bộ taekwondo quốc gia – Cúp đại sứ Hàn Quốc 2025 ghi nhận hơn 1.400 HLV, VĐV của 45 câu lạc bộ cả nước tham gia tranh tài.

4 lứa tuổi được đưa vào thi đấu dành cho nam, nữ: dưới 12 tuổi với 26 nội dung (16 đối kháng, 10 biểu diễn quyền); 12-14 tuổi với 32 nội dung (22 đối kháng, 10 biểu diễn quyền); 15-17 tuổi với 33 nội dung (23 đối kháng, 10 biểu diễn quyền); trên 18 tuổi với 31 nội dung (21 đối kháng, 10 biểu diễn quyền).

Đội tuyển TPHCM tham dự 3 đội gồm TPHCM 1, TPHCM 2 và TPHCM 3. Các nội dung biểu diễn quyền đã thi đấu đầu tiên và võ sĩ TPHCM 1 giành 26 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ để tạm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đội TPHCM 2 tạm đứng hạng 3 với 4 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ. Đội TPHCM 3 đang tạm xếp hạng 9 khi giành được 1 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Như vậy, võ sĩ taekwondo TPHCM đã giành được 31 HCV qua các nội dung.

Một số kết quả HCV đáng chú ý của đội tuyển TPHCM tới từ Nguyễn Thiên Phụng/Châu Tuyết Vân (tiêu chuẩn đôi nam-nữ trên 18 tuổi), Trần Ngọc Huy/Nguyễn Bảo Gia Huy/Huỳnh Nguyễn Như Ý/Trương Lê Thiên Thanh/Trần Minh Thùy Dung (quyền sáng tạo đồng đội trên 18 tuổi), Nông Thạch Khiêm (quyền tiêu chuẩn cá nhân nam trên 18 tuổi)…

Ban tổ chức cho biết năm nay một số đơn vị lần đầu tham dự là Ninh Bình, Cao Bằng, Điện Biên. Giải sẽ kéo dài tới hết ngày 16-9. Sau khi nội dung biểu diễn quyền kết thúc, VĐV sẽ thi đấu đối kháng theo hạng cân và nhóm tuổi quy định.

MINH CHIẾN