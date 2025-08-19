Khai mạc Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2025

Tối 19-8, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 và Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 21 năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: HIẾU GIANG

Sự kiện thể thao này do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Đông Nam Á phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á diễn ra từ ngày 18 đến 21-8, quy tụ 322 VĐV (170 nam, 152 nữ) đến từ Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Brunei và nước chủ nhà Việt Nam.

Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc tế diễn ra từ ngày 22 đến 25-8, với 314 VĐV (185 nam, 129 nữ) của 44 CLB đến từ Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Australia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Lào và Việt Nam.

Các đoàn tham gia giải đấu. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh đây là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến gần.

Giải đấu sẽ tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia. Đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, nét đẹp văn hóa, con người Việt nam đến bạn bè quốc tế.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn tham dự giải đấu. Ảnh: HIẾU GIANG

>> Một số hình ảnh tại lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG