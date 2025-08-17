Việt Nam là chủ nhà giải taekwondo vô địch Đông Nam Á 2025

Các võ sĩ của taekwondo Việt Nam có mặt tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Võ sĩ Châu Tuyết Vân được đăng ký trong danh sách đội quyền taekwondo Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Khánh Hòa. Ảnh: M.TIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cho biết, các võ sĩ tốt nhất của nội dung đối kháng và biểu diễn quyền đều tham dự giải taekwondo vô địch Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18-8 tới 25-8.

Giải đấu sẽ thu hút hơn 370 võ sĩ trong nước và quốc tế góp mặt thi đấu các nội dung dành cho giải taekwondo vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 và giải vô địch các câu lạc bộ quốc tế 2025.

Đối với chương trình thi đấu vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2025, ngoài chủ nhà Việt Nam, ban tổ chức ghi nhận các đội khác tham dự gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore. Các võ sĩ sẽ thi đấu nội dung dành cho đối kháng (lứa tuổi thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch) cùng biểu diễn quyền (nội dung tiêu chuẩn, sáng tạo).

Đội hình taekwondo Việt Nam có nhiều gương mặt nổi danh tham dự như Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai, Trần Thị Ánh Tuyết, Lêm Thị Thảo, Bạc Thị Khiêm…

Giải taekwondo vô địch Đông Nam Á 2025 được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng để taekwondo Việt Nam tuyển chọn võ sĩ tốt nhất hướng tới tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Hiện tại, taekwondo Việt Nam đang có các chuyên gia Hàn Quốc và Iran tham gia huấn luyện hướng đến giành thành tích cao trên đấu trường quốc tế.

MINH CHIẾN