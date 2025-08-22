Đội tuyển taekwondo Việt Nam đứng nhất giải vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 với 43 HCV

Võ sĩ chủ nhà Việt Nam chiến thắng tuyệt đối để giữ vị trí số 1 với tổng 43 HCV trong các nội dung tham dự về biểu diễn quyền và đối kháng.

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (xanh) giành có thêm ngôi vô địch giải Đông Nam Á trên sân nhà. Ảnh: CỤC TDTTVN

Giải taekwondo vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 khép lại các nội dung thi đấu vào ngày cuối 22-8 tại Khánh Hòa.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam giành vị trí số 1 với kết quả 43 HCV, 36 HCB và 46 HCĐ. Sau các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ, võ sĩ taekwondo Việt Nam đã thi đấu hệ vô địch để giành thêm nhiều HCV giá trị. Đối với thi đấu đối kháng, chúng ta giành được các tấm HCV của võ sĩ Nguyễn Thị Mai (46kg nữ), Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (62kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), Nguyễn Thị Hương (73kg nữ), Trần Thị Ánh Ngân (trên 73kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng 54kg nam, Đinh Công Khoa 58kg nam, Lê Tuấn 63kg nam, Võ Minh Mẫn 68kg nam, Phạm Minh Bảo Kha 80kg nam, Phan Phú Quý 87kg nam, Nguyễn Văn Thịnh trên 87kg nam.

Đứng hạng nhì giải năm nay là đội Philippines với 11 HCV, 11 HCB, 25 HCĐ còn hạng ba là đội Malaysia với 3 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ. Toàn giải đã có 58 bộ huy chương dành cho vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á được trao. Tuy nhiên, đội taekwondo Thái Lan – chủ nhà SEA Games 33 – không góp mặt ở giải lần này. Giới chuyên môn nhận định giải taekwondo vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 là cuộc kiểm tra quan trọng trước SEA Games 33-2025 dành cho các võ sĩ của khu vực trước khi sang Thái Lan thi đấu. Sau giải, đội tuyển taekwondo Việt Nam rà soát lực lượng để chọn VĐV chính thức đăng ký góp mặt SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN