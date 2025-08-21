Taekwondo Việt Nam tạm dẫn đầu giải vô địch trẻ và vô địch Đông Nam Á 2025

Sau 2 ngày đầu tranh tài, võ sĩ taekwondo Việt Nam đã giành 29 HCV trong các nội dung của nhóm tuổi trẻ tại giải vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 để tạm dẫn đầu.

Đội taekwondo chủ nhà Việt Nam giành nhiều thành tích vô địch trong các nội dung thi đấu trẻ. Ảnh: VTF

Các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ tại giải taekwondo vô địch trẻ, vô địch Đông Nam Á 2025 được diễn ra trước trên sân đấu ở Khánh Hòa.

Tính tới ngày thi đấu 20-8, võ sĩ của taekwondo Việt Nam giành 29 HCV, 28 HCB, 40 HCĐ trong các nội dung theo từng nhóm tuổi để tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Một số kết quả được chú ý của các võ sĩ trẻ taekwondo Việt Nam như HCV hạng cân 33kg U14 nữ (Nguyễn Ngọc Kiều Linh), HCV hạng cân 37kg nam U14 (Trịnh Thành Đạt), HCV hạng cân 37kg U14 nữ (Huỳnh Lê Như Ngọc), HCV hạng cân 41kg U14 nam (Lê Thái Hoàng Hùng), HCV hạng cân 59kg U14 nữ (Nguyễn Ngọc Lan Phương), HCV hạng cân 65kg U14 nam (Doãn Minh Thiện), HCV hạng cân 46kg U17 nữ (Lương Thị Hải Yến), HCV hạng cân 51kg nam (Lương Ngọc Hà Minh Chí), HCV hạng cân 68kg U17 nữ (Nguyễn Thị Thùy Linh), HCV hạng cân 73kg U17 nam (Hồ Văn Nghĩa), HCV hạng cân trên 68kg U17 nữ (Trần Ngọc Đoan Trang)…

Đối với biểu diễn quyền, tuyển thủ Châu Tuyết Vân đã giành HCV nội dung đôi nam-nữ U40 khi thi đấu cùng Nguyễn Thiên Phụng. Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Thị Lệ Kim giành HCV cá nhân nữ U40 còn Lê Thành Trung giành HCV cá nhân nam U40…

Đứng sau đội chủ nhà Việt Nam đang là đội Philippines với 11 HCV, 8 HCB, 14 HCĐ. Giải taekwondo vô địch Đông Nam Á 2025 thu hút võ sĩ của 8 quốc gia gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Lào và Việt Nam (chủ nhà). VĐV thi đấu các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn quyền.

Sau các nhóm tuổi trẻ, giải sẽ tiến hành thi đấu nội dung vô địch Đông Nam Á.

MINH CHIẾN