Đội tuyển TPHCM xếp nhất giải taekwondo vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025

Võ sĩ đội tuyển taekwondo TPHCM đứng vị trí số 1 tại giải đấu vừa bế mạc ở Thái Nguyên sau các trận chung kết cuối cùng.

VĐV đã tranh tài hấp dẫn tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025. Ảnh: ĐỨC MINH

Giải đã khép lại sau ngày cuối tranh tài 16-9 tại Thái Nguyên. Đội tuyển taekwondo TPHCM tham dự 4 đội hình gồm TPHCM 1, TPHCM 2 và TPHCM 3 và TPHCM (KV3)

Đội tuyển TPHCM 1 giành vị trí số 1 chung cuộc với thành tích 33 HCV, 11 HCB và 18 HCĐ. Đội TPHCM 2 đứng hạng 6 với kết quả 4 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ và đội TPHCM 3 đứng hạng 30 với 1 HCB, 3 HCĐ. Trong khi đó, đội TPHCM (KV3) có vị trí 18 với thành tích HCV, 6 HCB, 13 HCĐ.

Các tấm HCV của đội TPHCM 1 đã được ghi nhận ở nhiều trận đối kháng. Một số thành tích đáng chú ý là ngôi vô địch của Dương Thành Hào (39kg nam, U12), Trần Hoàng Phương Anh (44kg nữ, U14), Nguyễn Minh Quang (53kg nam, U14), Nguyễn Trương Nhật Huy (55kg nam, U17), Phạm Hồ Quốc Bảo (73kg nam, U17), Nguyễn Lê Tuấn Khoa (58kg nam, U18), Đoàn Vĩ Tân (74kg nam, U18)…

Xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng là đội Hà Nội 1 với thành tích 10 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ. Hạng 3 là đội Gia Lai 1 với kết quả 7 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ. Giải năm nay đã có 703 VĐV nam và 582 VĐV nữ tham dự.

Sau giải, VĐV đội tuyển taekwondo Việt Nam trở lại tập luyện tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Tháng 10 sắp tới, võ sĩ taekwondo Việt Nam sẽ tới Trung Quốc tham dự giải vô địch thế giới 2025 và đây là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng đối với nhóm tuyển thủ trọng điểm.

MINH CHIẾN