Trương Thị Kim Tuyền cùng các võ sĩ taekwondo Việt Nam thi đấu chưa thành công tại giải thế giới 2025

Các võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam chưa thể giành được kết quả tốt nhất tại giải vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Wuxi (Trung Quốc).

Trương Thị Kim Tuyền (giáp đỏ) chưa thể lọt sâu vào giải vô địch thế giới năm nay. Ảnh: TTVN

Ở kết quả mới nhất ngày 29-10, tuyển thủ Đinh Công Khoa của tuyển taekwondo Việt Nam để thua 0-2 (6/7, 4/17) trước đối thủ Youssouf Simpara (Mali) tại hạng cân 58kg nam. Với trận thua này, Đinh Công Khoa đã dừng bước.

Trước đó, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền là 1 trong những niềm hy vọng thành tích của đội tuyển taekwondo Việt Nam nhưng cô thi đấu không thành công. Kim Tuyền thắng trận đầu tiên trước võ sĩ Azerbaijan nhưng sau đó tuyển thủ của chúng ta thua trận trước võ sĩ Seeken (Thái Lan) bởi điểm RSC nên dừng bước. Ở cuộc đấu tại hạng cân 54kg nam, Nguyễn Hồng Trọng cũng lọt vào vòng 2 nhưng thua Seo Eun-su (Hàn Quốc) 0-2 nên dừng thi đấu.

Ngoài các tuyển thủ trên, đội taekwondo Việt Nam cũng chứng kiến võ sĩ Nguyễn Thị Mai (46kg nữ) và Bạc Thị Khiêm (67kg nữ) thua trận. Nhà vô địch châu Á năm 2024 Bạc Thị Khiêm thúc thủ 1-2 trước Laura Ramirez (Colombia) ngay tại trận đầu tiên của nội dung do đó bị loại.

Giải taekwondo vô địch thế giới 2025 còn tranh tài tới hết ngày 30-10. Đội tuyển taekwondo Việt Nam cử lực lượng tham dự là những võ sĩ trọng điểm trong các hạng cân đối kháng nhằm tích lũy chuyên môn từ đó chuẩn bị thêm cho SEA Games 33-2025. Dự kiến sau giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn nước ngoài cho một số tuyển thủ chủ lực.

MINH CHIẾN