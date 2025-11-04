Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã tính toán kỹ về lực lượng và chọn kỳ thủ phù hợp tham dự. Tại kỳ SEA Games 33-2025 này, Lê Quang Liêm sẽ không góp mặt tuy vậy đội tuyển vẫn có những kỳ thủ tốt chuyên môn tranh tài”, phụ trách bộ môn cờ (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết ngày 4-11.

Với sự quyết định về chuyên môn, đội hình cờ vua Việt Nam trao suất thi đấu tại Thái Lan vào tháng 12 gồm các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thùy Dương.

Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 1 trong những kỳ thủ hàng đầu của cờ vua nam Việt Nam. SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất mà môn cờ vua đưa vào thi đấu chính thức. Tại đây, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh. Trong khi đó, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV cờ chớp cá nhân và cờ chớp đồng đội, cờ nhanh đồng đội. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên có HCV cờ nhanh, cờ chớp cá nhân nữ và HCB cờ nhanh đồng đội nữ (cùng Võ Thị Kim Phụng) tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

“Mỗi kỳ thủ có ưu thế của mình. Tuy nhiên, đấu trường nào cũng là cuộc thi đấu quan trọng. Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ chuẩn bị thận trọng đối với SEA Games 33-2025”, ông Nguyễn Minh Thắng trao đổi thêm. Môn cờ tại SEA Games 33-2025 chỉ đưa vào 8 nội dung thi đấu. Trong đó, cờ maruk có 4 nội dung (đồng đội chớp nam, đôi nam tiêu chuẩn, đồng đội nhanh nam và đồng đội hỗn hợp nam-nữ tiêu chuẩn), cờ Asean có 2 nội dung (cờ nhanh đồng đội nam, cờ nhanh đồng đội nữ) và cờ vua có 2 nội dung (đôi nam cờ nhanh, đôi nữ cờ nhanh).

Đội tuyển cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành HCV tại SEA Games 33-2025. Do vậy, 6 kỳ thủ được trao suất chính thức tham gia thi đấu đều nhận trọng trách nỗ lực giành kết quả cao nhất. Trong đội hình lần này, 2 kỳ thủ Bành Gia Huy và Bạch Ngọc Thùy Dương là những gương mặt trẻ đang phát triển tốt về chuyên môn của cờ vua Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, Gia Huy cùng Thùy Dương góp mặt đấu trường SEA Games.

Cờ vua Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi kỳ thủ Lương Phương Hạnh đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế của FIDE. Kỳ thủ này đã thi đấu giải Capechecs 2025 ở Pháp vừa qua và đứng hạng 28 bảng nữ với 6 điểm. Kết quả đủ giúp Lương Phương Hạnh đạt chuẩn thứ 3 về đại kiện tướng quốc tế theo quy định của FIDE và chính thức được phong là đại kiện tướng quốc tế.

MINH CHIẾN