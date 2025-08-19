Moses Itauma: Ngôi sao mới nổi của nước Anh sẽ tiếp quản làng quyền hạng nặng?

Chiến thắng TKO áp đảo của Moses Itauma trước “Quái hiệp” Dillian Whyte ngay ở hiệp 1 tại anb Arena (Saudi Arabia) hồi cuối tuần rồi biến Võ sĩ trẻ mới 20 tuổi người Anh - Moses Itauma trở thành Ngôi sao mới nổi. Tuy nhiên, anh có thể tiếp quản làng quyền hạng nặng hay không lại là chuyện khác!

Itau mà cầu nguyện sau khi hạ gục Whyte

Fury ủng hộ Itauma hạ gục “ông già” Usyk

Từng là bạn đấu tập với Tyson Fury, khi Gã khổng lồ cao 2 mét 06 đồng hương chuẩn bị cho trận tái chiến với “The Cat” Oleksandr Usyk (suốt từ cuối 2024), võ sĩ người Anh gốc Nigeria nhưng sinh ra - lớn lên ở Slovakia có tình cảm đặc biệt với Fury “giận dữ”.

Đó là lý do, Fury “giận dữ” hiểu và đánh giá Itauma rất cao: “Quyền Anh vốn là môn thể thao của những gã trai trẻ trung, như những gì tôi từng nói với Wladimir Klitschko khi anh ấy đã... 37 tuổi. Đó là môn chơi của những gã trẻ khỏe và không chờ đợi bất kỳ ai”.

“Moses Itauma sẽ hạ gục tất cả những ông già ở hạng cân nặng này: Usyk, AJ (Anthony Joshua), (Jarrell) Miller. Bất cứ ai già cỗi; (Zhilei) Zhang, Luis Ortiz. Tất cả những tên tuổi lớn trong quá khứ đều đã đã cằn cỗi và hết thời rồi!”, Fury thẳng thắng nhận định.

“Ngay cả nhà vô địch hạng nặng thế giới hiện tại, người mà họ lấy đai của tôi trao cho anh ta - Usyk, rồi thì Moses cũng sẽ hạ gục anh ta bởi vì đó là một gã trai trẻ đấu với một ông già, và những ông già thì không thể gây chuyện với các gã trai trẻ được đâu”.

Itauma khi còn làm việc với Fury

Nhưng không nên đấu Usyk vào lúc này

Tuy vậy, nhà báo Gareth D. Davies lại có suy nghĩ khác. Theo lời ông, Itauma không nên dại dột đối đầu với Oleksandr Usyk, thậm chí cả Tyson Fury (!??), ngay vào lúc này. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích toàn thắng của võ sĩ sinh năm 2024 tại Kezmarok.

“Tôi sẽ không xếp cậu ấy cùng với Oleksandr Usyk và Tyson Fury ngay vào lúc này. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, cậu ấy lại đủ sức đánh bại bất kỳ người nào khác. Fury là một đối thủ khó chịu và rất giàu kinh nghiệm. Usyk thì lại thuận tay trái và đặc biệt nguy hiểm”.

Itauma đang sở hữu chuỗi 14 trận thắng liên tiếp khi thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp, với 11 chiến thắng bằng KO (anh đã thượng đài lần đầu vào tháng Giêng năm 2023, ở Wembley Arena). Sau khi đánh bại Whyte, anh đang sở hữu các đai hạng nặng: WBA International và WBO Liên châu lục, vùng với đai vô địch Khối thịnh vượng chung.

Itauma đang là Ngôi sao mới nổi, từng được Fury chỉ giáo, và tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Nhưng cũng vì như vậy, anh phải học nằm lòng là “dục tốc bất đạt”. Mới chỉ là nhà vô địch khu vực nho nhỏ, anh hiện chỉ là một góc rất nhỏ của cả “băng sơn khổng lồ”...

Thậm chí, nhà báo Davies cũng tin rằng là, anh chưa nên đối đầu với Daniel Dubois lúc này, dù Triple D vừa để thua tan nát trước Usyk: “Queensberry sẽ không thể xếp cậu ấy đấu với Dubois ngay lúc này vì một cú đấm của Daniel Dubois có thể kết thúc đêm của bạn”.

Tuy vậy, Itauma vẫn có cả tương lai trải dài ở phía trước: “Tôi nghĩ cậu ấy có khả năng hạ gục hầu hết các võ sĩ hạng nặng có cú đấm mạnh trong vòng năm hiệp: Daniel Dubois, Anthony Joshua. Nhưng phải cho cậu ấy thêm thời gian trưởng thành, không phải lúc này”.

Con đường của Itauma hiện tại, cũng ngập ở trong sương mù như con đường của Usyk vậy, vì không biết đối thủ tiếp theo sẽ là ai. Có lẽ Fury sẽ sai, khi Usyk giải nghệ trước khi Itauma có đủ năng lực khiêu chiến, mà việc Fury nói sai, vốn cũng là chuyện không có gì bất ngờ!

Itauma sẽ là người Anh tiếp quản làng quyền hạng nặng thế giới trong tương lai, điều cả Fury, AJ lẫn Dubois đều không làm được dù đã sở hữu nhiều đai vô địch? Hãy cùng chờ xem!

Cận cảnh Itauma hạ KO Whyte

Đ.Hg.