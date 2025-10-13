Đội tuyển bi sắt nữ Việt Nam giành HCV giải vô địch thế giới 2025

Các bi thủ nữ của Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để có 1 HCV tại giải vô địch thế giới 2025 tranh tài tại Pháp.

Bi thủ Việt Nam thi đấu tại trận chung kết và có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

Ban huấn luyện đội tuyển bi sắt Việt Nam từ Pháp cho biết, các bi thủ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại trận chung kết để giành HCV vào tối khuya ngày 12-10 (theo giờ Việt Nam).

Giải bi sắt vô địch thế giới 2025 dành cho nội dung bộ ba nữ và kỹ thuật nữ được tổ chức tại Pháp thu hút bi thủ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tới Pháp tranh tài.

Bi sắt Việt Nam tham dự đội tuyển Việt Nam 1 và Việt Nam 2 tại giải với các bi thủ gồm Nguyễn Thị Hiền, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trịnh Thị Kim Thanh và Lê Ngọc Như Ý. Hai đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đã vượt qua những trận đầu tiên để gặp nhau tại nhánh đấu ở tứ kết. Trong trận này, đội Việt Nam 2 giành chiến thắng trước các đồng đội với kết quả 13-3. Ở bán kết, đội Việt Nam 2 vượt qua đội tuyển Bỉ với tỷ số 13-10.

Đội bi sắt nữ Việt Nam nhận tấm HCV quan trọng. Ảnh: ĐẶNG XUÂN

Tại trận chung kết, đội Việt Nam 2 đã đọ sức với đội tuyển Thái Lan và giành chiến thắng áp đảo 13-1 để có HCV thế giới. HLV Đặng Xuân Vui của đội tuyển bi sắt Việt Nam cho biết: “Đây là kết quả có giá trị chuyên môn cao của VĐV Việt Nam. Chúng tôi xin chúc mừng các bi thủ đã có HCV sau trận chung kết”.

Trước đó tại nội dung kỹ thuật nữ, tuyển thủ Thạch Thị Lan Anh để thua ở tứ kết trước Choochuay Kantaros (Thái Lan) với tỷ số 21-34 nên dừng bước. Sau đó, tuyển thủ của Thái Lan đã giành HCV.

MINH CHIẾN