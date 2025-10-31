Môn bi sắt chính thức được tổ chức tại SEA Games 33

VĐV bi sắt Việt Nam chuẩn bị chuyên môn kỹ để sẵn sàng thi đấu chuyên môn với kết quả cao nhất. Ảnh: THÀNH AN

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã có thông báo tới các quốc gia trong khu vực vào ngày 24-10 để khẳng định Liên đoàn bi sắt thế giới (WPBF) đồng ý cho môn đấu này được tổ chức chính thức tại SEA Games 33-2025.

Sau những khúc mắc và WPBF từng tính tới việc không cho môn bi sắt được diễn ra tại SEA Games 33-2025, các cuộc làm việc đã cởi được nút thắt từ đó Liên đoàn bi sắt thế giới đồng ý để môn này được tổ chức như dự kiến.

Đại diện bộ môn bi sắt (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đoàn Tuấn Anh đã cho biết: “Môn bi sắt được tổ chức chính thức tại SEA Games 33-2025. Thể thao Việt Nam có đăng ký tham dự môn này. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất trong khả năng chuyên môn”.

Trước đó, những người có trách nhiệm của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Ủy ban Olympic Thái Lan và Liên đoàn bi sắt thế giới đã làm việc tại Pháp để đi đến thống nhất cuối cùng. Theo quyết định, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt (Pentanque Sports Independence Committee) phối hợp cùng các tổ chức liên quan (trong đó có Liên đoàn bi sắt châu Á, Liên đoàn bi sắt thế giới) tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025. Liên đoàn bi sắt Thái Lan (PAT) không được tham gia tổ chức.

Môn bi sắt SEA Games 33-2025 đưa vào 11 nội dung gồm 4 dành cho nam (kỹ thuật nam, cá nhân nam, đôi nam, bộ 3 nam); 4 dành cho nữ (kỹ thuật nữ, cá nhân nữ, đôi nữ, bộ 3 nữ); 3 nội dung hỗn hợp (đôi nam-nữ, đồng đội 2 nam-1 nữ, đồng đội 2 nữ-1 nam).

Tuyển bi sắt Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2025 trước khi rút gọn lực lượng SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

Đội tuyển bi sắt Việt Nam tập huấn thời gian qua tại Hà Nội hướng đến tham dự giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025. Chúng ta phấn đấu tranh HCV ở đấu trường lần này. Đội tuyển sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2025 ở Malaysia vào tuần tới với các bi thủ tốt nhất. Sau đó, Ban huấn luyện sẽ rà soát lực lượng các bi thủ chủ lực đối với SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 30-2019, bi sắt Việt Nam không giành được HCV. Tới SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, chúng ta có 1 HCV nội dung đôi nữ. Tuy nhiên tại SEA Games 32-2023, đội tuyển bi sắt Việt Nam không giành được HCV. Các bi thủ Thái Lan vẫn có ưu thế giành thành tích cao tại các kỳ SEA Games. Đội tuyển bi sắt Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2025 gồm Minh Luân, Ngô Ron, Ngọc Kiệt, Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền, Ánh Lan, Thu Thảo, kim Thanh, Như Ý, Thúy Kiều, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Hoàng Phúc, Văn Toàn, Ngọc Diệp, Thanh Trà.

MINH CHIẾN