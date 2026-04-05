Giành 2 HCV, đội bi sắt TPHCM đứng đầu giải vô địch đồng đội quốc gia 2026

Giải đấu đã khép lại trên sân tranh tài ở Cà Mau và các bi thủ TPHCM xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Các VĐV đã nhận thưởng tại giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia 2026. Ảnh: TUẤN ANH

“Năm nay, chương trình thi đấu vẫn có sự góp mặt của các VĐV hàng đầu bi sắt Việt Nam. Chúng tôi nhìn nhận từng đội đều có sự thận trọng của mình và trình độ chuyên môn giữa các đội đều thể hiện rõ ở VĐV chủ lực”, phụ trách bộ môn bi sắt (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đoàn Tuấn Anh đã trao đổi.

Khép lại các trận chung kết, bi thủ của TPHCM giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ qua đó dẫn đầu toàn đoàn. Tại chung kết nội dung đồng đội nữ, đội TPHCM gồm Trịnh Thị Kim Thanh, Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Trang, Lê Ngọc Như Ý đã thắng đội Vĩnh Long để giành HCV. Tiếp đó trong chung kết đồng đội kỹ thuật nam nữ, 2 bi thủ Huỳnh Công Tâm, Trịnh Thị Kim Thanh của TPHCM đã vượt qua đội Đồng Nai để có ngôi vô địch.

Giải năm nay đã diễn ra 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội kỹ thuật nam, đồng đội kỹ thuật nữ, đồng đội kỹ thuật nam nữ đội 2 nam-1 nữ và đội 2 nữ-1nam.

Xếp sau đội TPHCM là đội bi sắt Đồng Tháp với kết quả 2 HCV trong khi đội Quân đội có vị trí hạng 3 (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ). Đáng chú ý, đội bi sắt Hà Nội chỉ xếp hạng 4 do có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Giải đấu cũng được các đơn vị đánh giá, kiểm tra phong độ của VĐV nhằm chuẩn bị cho môn bi sắt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức vào cuối năm nay tại TPHCM.

MINH CHIẾN