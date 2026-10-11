Tuyển thủ quốc gia Indonesia thứ 3 sang Việt Nam thi đấu

Ngoại binh Rivan (giữa) tiếp tục khoác áo đội Thể Công Tân Cảng tại vòng 2 năm nay. Ảnh: VFV

Ban huấn luyện đội nam Thể Công Tân Cảng ngày 11-10 cho biết đối chuyền Rivan Nurmulki thỏa thuận xong về hợp đồng để thi đấu cùng đội tại vòng 2 sắp khởi tranh tại TPHCM.

Với việc bổ sung Rivan Nurmulki, đội sẽ có 2 ngoại binh. Vừa qua, họ cũng ký hợp đồng với ngoại binh quốc tịch Mỹ Anthony Cherfan.

Rivan Nurmulki là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Tuyển thủ của tuyển bóng chuyền nam Indonesia đã giành ngôi á quân Giải vô địch quốc gia 2025 cùng đội Thể Công Tân Cảng.

Đầu năm nay, tay đập Rivan Nurmulki cũng góp mặt với đội tại vòng 1 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội).

Năm ngoái, Rivan là thành viên tuyển bóng chuyền nam Indonesia giành HCB tại SEA Games 33-2025 diễn ra tại Thái Lan.

Sở hữu chiều cao 2m cùng khả năng bật đà tấn công 3m60, Rivan là một trong những tay đập ghi điểm tốt nhất tại Đông Nam Á. Theo Ban huấn luyện đội Thể Công Tân Cảng, cầu thủ người Indonesia đang đạt được thể lực tốt nhất sẵn sàng trở lại Việt Nam. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng vòng 2, giành suất dự bán kết.

Trước Rivan Nurmulki, 2 tuyển thủ Indonesia là chủ công Farhan Halim và Boy Arnez Arabi đã ký hợp đồng sang Việt Nam thi đấu. Tay đập Farhan Halim gia nhập đội Công an TPHCM còn Boy Arnez Arabi sẽ khoác áo đội Ninh Bình.

Như vậy, lần đầu tiên Giải bóng chuyền quốc gia tại Việt Nam có sự góp mặt của 3 tuyển thủ hàng đầu Indonesia tham dự.

Đội nam Ninh Bình chính thức có ngoại binh thứ 2 trong đội hình là chủ công Batsuuri Battur (Mông Cổ). Tay đập ký hợp đồng trở lại Việt Nam thi đấu để cùng đội Ninh Bình hướng đến mục tiêu tìm cơ hội vào chung kết giải năm nay. Trong vòng 1, Batsuuri Battur đã chơi cho đội Ninh Bình.

MINH CHIẾN