Bóng chuyền

Thanh Thúy và Bích Thủy cùng ghi điểm trong cuộc tái đấu tại Nhật Bản

SGGPO

Hai đội Gunma Green Wings và Okayama Seagulls tiếp tục tái đấu tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản 2026-2027 trong ngày 1-11.

Bích Thủy và Thanh Thúy từng thi đấu cùng nhau tại ASIAD 20. Ảnh: VFV
Bích Thủy và Thanh Thúy từng thi đấu cùng nhau tại ASIAD 20. Ảnh: VFV

Ngày 1-11, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục góp mặt trong trận tái đấu giữa Gunma Green Wings và Okayama Seagulls tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa giải 2026-2027.

Ở trận đấu diễn ra trước đó một ngày, Thanh Thúy cùng các đồng đội tại Gunma Green Wings đã đánh bại Okayama Seagulls với tỷ số 3-1. Đáng chú ý, Thanh Thúy có dịp đối đầu với đồng đội ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phụ công Trần Thị Bích Thủy, hiện khoác áo Okayama Seagulls.

Trong cuộc so tài lượt về chiều 1-11, Gunma Green Wings tiếp tục giành chiến thắng 3-1 với các tỷ số lần lượt là 17-25, 25-14, 25-21 và 25-18.

Ở trận này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được ra sân và ghi 8 điểm, tất cả đều đến ở tình huống tấn công. Trong khi đó, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng thi đấu nổi bật khi đóng góp 9 điểm, gồm 7 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng trực tiếp.

Theo kế hoạch, Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đoàn thể thao Tây Ninh. Ngược lại, Bích Thủy sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản thi đấu và không tham dự Đại hội trong màu áo đoàn thể thao Hà Nội.

Giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa giải 2026-2027 dự kiến kết thúc vào tháng 4-2027. Sau khi mùa giải khép lại, kế hoạch gia hạn hợp đồng của Thanh Thúy và Bích Thủy với các đội bóng chủ quản tại Nhật Bản mới được xác định cụ thể.

Trước đây, Trần Thị Thanh Thúy từng thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo PFU Blue Cats. Đội bóng này và VTV Bình Điền Long An, đơn vị chủ quản của Thanh Thúy, đang là đối tác hợp tác chuyên môn của nhau.

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MINH CHIẾN

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