Người dân hào hứng trải nghiệm Teqball

TPHCM là địa phương tiên phong trên cả nước triển khai kế hoạch phát triển phong trào luyện tập Teqball, bóng trên bàn cong. Trong tháng 8 này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) TPHCM đã tổ chức lớp hướng dẫn miễn phí đến mọi người, giúp người dân thành phố được trải nghiệm môn thể thao mới lạ này.

Teqball được biết đến là môn thể thao được chơi trên một bàn có mặt cong, phân cách bởi một tấm lưới nhựa ở giữa và sử dụng quả bóng để đưa qua lại giữa 2 bên. Môn này có nhiều nét tương đồng giữa bóng đá, bóng bàn hay cầu mây. Người chơi dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để chơi bóng (trừ tay), mục tiêu là ghi điểm và làm sao để quả bóng không chạm đất.

Sau giải Vô địch Teqball thế giới 2024 mà TPHCM đăng cai tổ chức hồi tháng 12, thành phố cũng là địa phương tiên phong trên cả nước triển khai kế hoạch phát triển phong trào luyện tập Teqball, bóng trên bàn cong.

Phụ trách hướng dẫn môn Teqball đến mọi người, anh Nguyễn Mạnh Hoài cho biết, dù đây là môn mới nhưng đã có khoảng 20 người đăng ký tham gia với nhiều độ tuổi khác nhau. Tại đây, mọi người sẽ được nghe giới thiệu về bộ môn, cách chơi cũng luật thi đấu. Các kỹ thuật tâng, giữ, chuyền bóng được mọi người luyện tập bài bản, giúp cải thiện khả năng khéo léo, tính kiên trì, cũng phối hợp với đồng đội.

Sau khi hướng dẫn cách chơi, người dân được thực hành thực tế. Ảnh: THANH TÙNG

Tham gia trải nghiệm bộ môn, bạn Lê Nguyễn Hồng Anh hào hứng chia sẻ: "Em đã từng xem bộ môn này trên mạng nên khi biết trung tâm có mở lớp tập luyện miễn phí là đăng ký tham gia ngay. Trước đó, em cũng từng chơi bóng đá nên phần nào bớt đi những bỡ ngỡ ban đầu với bộ môn. Thời điểm hè rất thích hợp với học sinh như em tham gia trải nghiệm các môn thể thao, vừa vui vừa khoẻ".

Hướng dẫn viên chỉnh sửa từng động tác. Ảnh: THANH TÙNG

Trong khi đó, Nguyễn Hồ Minh Nghiệp (11 tuổi) cũng cùng mẹ đăng ký tập luyện Teqball. "Em thấy chơi môn này rất vui, tập luyện chân thêm chắc khoẻ hơn. Em luyện cho mình được sự khéo léo, khả năng phản xạ, tập trung vào một mục tiêu", Minh Nghiệp cho hay.

Mọi người được trải nghiệm chơi bóng trên bàn cong. Ảnh: THANH TÙNG

Được biết, lớp học teqball này thuộc chương trình dạy thể thao miễn phí cho người dân do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM tổ chức trong tháng 8. Chương trình đã thu hút hàng trăm lượt đăng ký tập luyện ở 10 bộ môn khác nhau, gồm: khiêu vũ thể thao, boxing, taekwondo, gym, võ gậy arnis, kiếm đạo, yoga, teqball, võ cổ truyền, pickleball.

Người dân không những được hướng dẫn các động tác, kỹ chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu, mà còn được phổ biến kiến thức cơ bản về luật thi đấu, khái quát về lịch sử hình thành các bộ môn.

Người dân tập luyện Teqball tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Video: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH