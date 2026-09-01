Tuyển thủ ASIAD 20 chuyên tâm nhiệm vụ, luyện tập không nghỉ lễ

Thời điểm hiện tại là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhưng tất cả tuyển thủ Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 vẫn miệt mài chuyên tâm tập huấn, rèn luyện.

Tuyển thủ điền kinh vẫn tập luyện bình thường trong thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH CHIẾN

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đang cận kề. Vì lẽ đó, tất cả đội tuyển thể thao Việt Nam có tuyển thủ tranh tài ASIAD 20 đều tập huấn chuyên môn theo giáo án mà không nghỉ lễ.

Tại sân tập điền kinh ở Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, tuyển thủ tất cả các nội dung đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tham gia tập luyện với đủ quân số. “Rút ngắn lại thời gian nào”, “Tiếp tục nâng cao chân hơn”, “Chú ý đánh tay để nhận gậy”… là những chỉ dẫn quen thuộc từ các HLV dành cho các tuyển thủ.

Ngay khi trở về từ đợt tập huấn Trung Quốc, nhóm tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xỏ giày trở lại sân tiếp tục thực hiện các bài tập đảm bảo khối lượng. Tuy nhiên, mỗi tổ nội dung sẽ thực hiện khối lượng duy trình riêng biệt cho VĐV.

Trong khi đó, điểm tập của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam sáng đèn những ngày qua. Toàn đội tập xuyên kỳ nghỉ lễ. Đại diện Ban huấn luyện, HLV Trương Minh Sang, bày tỏ: “Chúng tôi vẫn thực hiện tập chuyên môn đầy đủ. Từng VĐV hiểu thời điểm quan trọng của giai đoạn chuẩn bị cuối cùng nên rất quyết tâm theo các bài chuyên môn chứ không có ý định nghỉ ngơi”.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phấn đấu tranh huy chương tại ASIAD 20. Vì thế, 8 tuyển thủ được góp mặt ASIAD mùa này không thể vắng mặt. Họ rất hăng say tập luyện. Bản thân mỗi tuyển thủ hiểu rằng từng động tác trong mỗi bài tập phải đạt sự chính xác kỹ thuật và hoàn thiện độ khó.

﻿Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam và các tuyển thủ đang tập luyện cho ASIAD 20. Ảnh: MINH SANG

Bên cạnh các đồng nghiệp miệt mài tập luyện trong nước, nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam đang tập huấn ở nước ngoài. Đội tuyển bơi, wushu, vật, cử tạ và xe đạp đường trường nữ tập toàn thời gian tại Trung Quốc giai đoạn này.

Chia sẻ từ Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết tinh thần các kình ngư đang ổn định, tự tin hướng đến ASIAD 20. “Lúc này, mỗi một ngày tập là thêm một sự chuẩn bị chuyên môn cho VĐV. Vì vậy, toàn bộ VĐV bơi không nghỉ và thực hiện tập đủ khối lượng theo từng buổi”, HLV Hoàng Vũ của đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ nhanh từ Trung Quốc.

Trong lúc này, lực sỹ cử tạ Việt Nam vào giai đoạn thuộc chu kỳ tập đại khối lượng tích lũy. Đợt tập huấn tại Trung Quốc được đánh giá có nhiều tín hiệu chuyên môn khả quan dành cho 6 lực sỹ chủ lực của Việt Nam. Đội tuyển cử tạ Việt Nam còn 2 tuần tập huấn sau đó rời Trung Quốc về nước để sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20.

Các tuần tập luyện của tất cả đội tuyển luôn được báo cáo kết quả để lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cập nhật chi tiết chuyên môn từ nhóm VĐV trọng điểm.

3 võ sĩ kata (biểu diễn) nữ của đội tuyển karate Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản. Họ là những thành viên đầu tiên tập huấn tại Nhật Bản của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn này. Tất cả tuyển thủ karate thực hiện tập luyện bình thường, không nghỉ để giữ trạng thái tốt nhất.

MINH CHIẾN