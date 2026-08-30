Tuyển vật Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho ASIAD 20

Nhóm tuyển thủ trọng điểm của Đội tuyển vật Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 30-8, hướng tới mục tiêu tranh huy chương tại ASIAD 20.

Nguyễn Thị Mỹ Trang (áo xanh) có cơ hội dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ tập luyện tại Trung Quốc đến sát thời điểm khởi tranh Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), sau đó sang Nhật Bản thi đấu.

Đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 20. Vì vậy, Ban huấn luyện và các vận động viên được tạo điều kiện tập huấn tại Trung Quốc nhằm nâng cao chuyên môn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đội tuyển vật Việt Nam không giành được huy chương. Sau đại hội, Ban huấn luyện đã xây dựng lại kế hoạch tập luyện chuyên môn, tập trung chuẩn bị theo những nội dung được dự báo có cơ hội tranh chấp thành tích tại ASIAD 20.

Thành phần Đội tuyển vật Việt Nam dự ASIAD 20 đã đăng ký với Ban tổ chức gồm các tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đặng Thị Linh, Phạm Như Huy, Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh.

Trong số này, Ban huấn luyện đặt kỳ vọng vào khả năng tranh huy chương của nhóm tuyển thủ nữ. Tất cả các tuyển thủ trong danh sách trên đều được tạo điều kiện sang Trung Quốc tập luyện.

Về chuyên môn, sát thời điểm tham dự ASIAD 20, Đội tuyển vật Việt Nam đã thuê chuyên gia Elaman Dogdurbek Uulu (Kyrgyzstan) đồng hành cùng Ban huấn luyện trong nước, phối hợp tìm các phương án tăng cường kỹ thuật cho các vận động viên. Đây là chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm huấn luyện.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển vật Việt Nam cho biết: “Chương trình tập huấn tại Trung Quốc là sự chuẩn bị quan trọng mà Cục TDTT Việt Nam dành cho các tuyển thủ trọng điểm ASIAD 20. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian tập huấn để giúp từng tuyển thủ đạt được sự hưng phấn nhất, sẵn sàng thi đấu”.

MINH CHIẾN