Thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt 33 môn và phân môn thi đấu tại ASIAD 20

Thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tranh tài tại 33 môn và phân môn tại kỳ Đại hội thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) sắp diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9.

Thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị tích cực hướng đến ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến Thể thao Việt Nam cử các đội tuyển quốc gia tranh tài 33 môn, phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 tới 4-10 với 469 nội dung của 43 môn chính thức (71 phân môn).

Cục TDTT Việt Nam rà soát lực lượng các đội tuyển thể thao quốc gia và xác định thành phần chủ chốt dự kiến tới Nhật Bản với khoảng 348 VĐV. Con số sẽ chính thức khi Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 theo quy trình.

Dự kiến, tổng số thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sang Nhật Bản tranh tài là gần 500 người.

Ngành Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu để các đội tuyển phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV ASIAD 20. ASIAD 19 tổ chức năm 2023 là kỳ Đại hội thể thao châu Á gần nhất. Lúc đó, Thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên (gồm 337 VĐV). Đoàn thể thao Việt Nam giành 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ) và xếp hạng 22. Ba đội tuyển thể thao giành HCV tại ASIAD 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam là cầu mây, karate, bắn súng. Tại ASIAD 20, 3 đội tuyển trên tiếp tục nhận trọng trách bảo vệ HCV đang giữ.

MINH CHIẾN