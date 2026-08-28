Các môn khác

Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với 498 thành viên

SGGPO

Cục TDTT Việt Nam đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Nhật Bản thi đấu với 498 thành viên. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam và Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - Cục TDTT Việt Nam.

ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Đoàn thể thao Việt Nam có 348 VĐV, sẽ tham dự thi đấu các môn, phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Cũng tại thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, Cục TDTT Việt Nam bố trí đội ngũ y tế gồm 7 người còn lực lượng cán bộ là 12 người.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV, đứng trong top 20 chung cuộc trên bảng tổng sắp.

Dự kiến vào ngày 9-9, tại Hà Nội Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân tham dự ASIAD 20.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

ASIAD 20 Đoàn thể thao Việt Nam Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh Hoàng Quốc Vinh bắn súng cầu mây karate

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn