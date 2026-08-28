Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với 498 thành viên

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Nhật Bản thi đấu với 498 thành viên. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam và Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - Cục TDTT Việt Nam.

ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Đoàn thể thao Việt Nam có 348 VĐV, sẽ tham dự thi đấu các môn, phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Cũng tại thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, Cục TDTT Việt Nam bố trí đội ngũ y tế gồm 7 người còn lực lượng cán bộ là 12 người.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV, đứng trong top 20 chung cuộc trên bảng tổng sắp.

Dự kiến vào ngày 9-9, tại Hà Nội Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân tham dự ASIAD 20.

MINH CHIẾN