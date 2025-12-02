Futsal nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu soán ngôi Thái Lan ở đấu trường SEA Games

Khác với môn bóng đá sân cỏ, môn futsal đến ngày 12-12 mới nhập cuộc và đến nay, Thái Lan vẫn đang thống trị ở nội dung nam và nữ khi giành Huy chương vàng trong cả 4 lần môn này được tổ chức.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở trận chung kết Đông Nam Á 2024 diễn ra vào tháng 11 tại Thái Lan.

SEA Games 33, futsal nữ Việt Nam nuôi hy vọng thực hiện cuộc soán ngôi khi các cô gái Việt Nam vừa giành ngôi vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024 ngay tại Thái Lan. Môn futsal nữ sẽ khởi tranh từ ngày 12-12 với sự tham dự của 6 đội, được chia vào hai bảng tranh tài. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia và Myanmar. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Khác với bóng đá sân 11, lịch thi đấu của futsal khá dày khi các đội thi đấu với mật độ 1 ngày/trận. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 12-12, đoàn quân của HLV Đình Hoàng nghỉ vào ngày 13-12 trước khi gặp Myanmar vào ngày 14-12. Lịch thi đấu được xem là thuận lợi khi có 1 ngày nghỉ trước khi gặp Myanmar ở trận đấu mà khả năng sẽ tranh ngôi đầu.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan vừa tham dự VCK futsal nữ World Cup 2025

Mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam và vào tranh chung kết, đó cũng là mục tiêu thực tế bởi Thái Lan vốn mạnh ở môn này và lại có ưu thế đá sân nhà nên sự thận trọng vẫn là điều cần thiết. Điều cần thiết là các cô gái Việt Nam tạm quên chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở trận chung kết Đông Nam Á 2024 mà tập trung tốt nhất cho kỳ SEA Games lần này. Bởi Thái Lan đang đạt sự nóng máy cần thiết khi vừa tham dự futsal nữ World Cup 2025.

Trước khi di chuyển sang Thái Lan, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) và thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. Đó là những trận đấu cần thiết cho các cô gái Việt Nam để chạy đà trước thềm SEA Games 33.

CAO TƯỜNG