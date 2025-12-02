Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng đội tuyển futsal nữ Trung Quốc 2-1

Chiều 2-12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Các cô gái Việt Nam đã tái đấu cùng đội chủ nhà, đội tuyển futsal nữ Trung Quốc và thắng với tỷ số 2-1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu bổ ích trước thềm SEA Games 33.

Sau trận giao hữu đầu tiên ngày 30-11 kết thúc với tỷ số hòa 2-2, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng bước vào trận tái đấu với quyết tâm cải thiện kết quả. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra các cơ hội nguy hiểm.

Phút 19, cầu thủ Bùi Thị Trang dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Thanh Ngân tận dụng sai lầm của đối phương để nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Đội chủ nhà nỗ lực tấn công và có bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 33, tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Chiến thắng 2-1 giúp đội tuyển Futsal nữ Việt Nam khép lại đợt tập huấn ngắn ngày với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt sự cải thiện trong lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội.

Các cô gái Việt Nam đã có 1 trận hòa và 1 trận thắng trước đội chủ nhà Trung Quốc.

Đánh giá về các cầu thủ ở trận tái đấu, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết toàn đội đã bắt nhịp trận đấu tốt hơn, vận hành tương đối tốt lối chơi chung của đội và ý đồ của ban huấn luyện. “Chúng ta kiểm soát tốt thế trận và các thời điểm trong trận đấu. Tuy nhiên vẫn còn một số chi tiết chúng ta cần cải thiện”.

Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hàng Châu vào sáng mai (3-12) và trở về TPHCM vào tối cùng ngày. Đội sẽ tập luyện 1 tuần tại TPHCM để hoàn thiện các vấn đề cũng như chỉnh sửa một số nội dung chiến thuật chưa làm tốt ở đợt tập huấn Trung Quốc, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

CAO TƯỜNG