Lịch thi đấu của kình ngư Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 10-12

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tranh tài SEA Games 33-2025 từ ngày 10-12 và nhiều nội dung quan trọng được dự báo sẽ có thành tích huy chương.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên và các đồng đội sẽ thi đấu những nội dung đầu tiên trong ngày 10-12. Ảnh: VASA

Sau phiên họp chuyên môn ngày 9-12, Ban tổ chức môn bơi đã công bố lịch thi đấu các nội dung tại SEA Games 33-2025.

Ngày 10-12, VĐV sẽ tham dự những nội dung đầu tiên. Tại ngày tranh tài khởi đầu có 6 nội dung được tổ chức.

Vào buổi sáng, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có 2 tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên cùng tham dự vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam. Nội dung bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại hồ bơi trung tâm của SEA Games 33. Quang Thuấn và Hưng Nguyên góp mặt chung tại lượt thứ 2 của vòng loại (gồm 6 kình ngư). Lượt đầu của vòng loại cũng có 6 kình ngư.

Tiếp đó, chúng ta có Võ Thị Mỹ Tiên tham dự vòng loại cự ly 200m bướm nữ. Cô rất kỳ vọng sẽ giành được suất góp mặt chung kết.

Ở vòng loại nội dung 100m tự do nam, đội tuyển bơi Việt Nam có Lương Jeremie Loic Nino và Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu. 2 kình ngư này tham dự lượt vòng loại thứ 2 của nội dung, gồm 7 tuyển thủ. Lượt vòng loại thứ nhất có 7 thuyển thủ của các đội Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar.

Tại nội dung 50m ếch nữ, đội tuyển bơi Việt Nam có Nguyễn Thùy Hiền tham dự vòng loại và bơi ở lượt thi đấu thứ 2 cự ly.

Trong khi đó, tuyển thủ Trịnh Trường Vinh và Cao Văn Dũng thi đấu vòng loại 100m ngửa. Các tuyển thủ góp mặt ở từng lượt vòng loại của nội dung. Lượt vòng loại mà Cao Văn Dũng tham dự sẽ có mặt đương kim vô địch SEA Games Zheng Wen Quah (Singapore).

Trong ngày thi đấu, các đội bơi còn tham dự nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ. Có 7 đội đăng ký thi đấu gồm Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

MINH CHIẾN