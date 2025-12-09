Đội tuyển futsal nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự SEA Games 33

Ngày 9-12, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã chính thức công bố danh sách 14 cầu thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chốt xong 14 niềm hy vọng tranh HCV SEA Games 33.

Danh sách gồm 2 thủ môn Trần Thị Hải Yến, Ngô Nguyễn Thùy Linh cùng 12 cầu thủ trong đó lực lượng chủ yếu đến từ Thái Sơn Nam TPHCM với 8 cầu thủ, Trung tâm HL–TĐ TT Thống Nhất với 2 cầu thủ, Than KSVN 1 cầu thủ và 1 cầu thủ khác thuộc Trung tâm HL–TĐ TT Hà Nội.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết, đội đã hoàn thiện các tổ đấu, xây dựng lối chơi rõ nét và có phương án chiến thuật phù hợp cho từng trận. Đợt tập huấn trong và ngoài nước với 4 trận giao hữu chất lượng đã giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Tinh thần toàn đội đang rất tốt và sẵn sàng cho giải đấu.

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết những trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng. “Indonesia được nhận định là đội bóng tiến bộ mạnh mẽ, thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết châu Á mới đây với lối chơi đa dạng, cường độ cao và nền tảng thể lực tốt. Myanmar cũng đã thay đổi nhiều sau một năm, từ ban huấn luyện đến lối chơi và đội hình, vì vậy toàn đội không được phép chủ quan”, ông Đình Hoàng nói.

Mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là thi đấu tập trung từng trận một, trước mắt cố gắng vượt qua vòng bảng. Sau khi hoàn thành mục tiêu này, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tính toán để hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 10-12. HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ tham dự họp báo trước trận mở màn ngày 11-12. Trong trận ra quân ngày 12-12, đội tuyển sẽ đối đầu với Indonesia và sẽ gặp Myanmar ở lượt trận cuối vào ngày 14-12.

CAO TƯỜNG