Khai mạc SEA Games 33 - Thái Lan 2025: Thể thao Đông Nam Á hòa nhịp trong bản sắc ASEAN

Đêm qua 9-12, trên sân Rajamangala, thủ đô Bangkok, lễ khai mạc SEA Games 33, với sự hiện diện của Nhà vua Thái Lan, không chỉ khởi đầu cho một kỳ đại hội thể thao khu vực, mà còn như một tuyên ngôn văn hóa về tinh thần “Chúng ta là một”, về một Đông Nam Á đang chuyển mình mạnh mẽ, tuôn chảy từ mạch nguồn của những con sông vươn ra đại dương của công nghệ, sự kết nối và bản sắc ASEAN.

Thái Lan - đất nước 7 lần đăng cai SEA Games, lần này không chọn cách hoài niệm quá khứ, họ chọn bước đi của tương lai. Cả sân vận động hóa thành một “dòng sông ánh sáng”, nơi các tiết mục được kết nối bằng biểu tượng của nước, cội nguồn của sự sống, giao thương và những nền văn minh Đông Nam Á.

Hình ảnh của nước và thông điệp “Chúng ta là một” xuất hiện ở cả 3 phần trình diễn của lễ khai mạc. Đó là chủ đề “Dấu ấn thủy triều”, sử dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D để tái hiện lịch sử rực rỡ của Thái Lan qua các triều đại.

Đó là màn trình diễn trên một hồ nước lớn tại sân vận động, cùng với mô tô nước và Fly-Board. Thông điệp rất rõ ràng: Chúng ta tôn vinh truyền thống, nhưng cùng nhìn về tương lai.

Điệu múa truyền thống của Thái Lan tại lễ khai mạc Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lễ khai mạc năm nay mang dáng dấp của một bản giao hưởng công nghệ. Sân khấu không còn giới hạn bởi biên giới vật lý. Những màn trình diễn 3D mapping, ánh sáng laser và hiệu ứng AR khiến khán giả như bước vào một thế giới song hành giữa thực và ảo.

Mỗi hình ảnh, mỗi chuyển động đều được lập trình tỉ mỉ, tái hiện dòng chảy thời gian từ truyền thống đến hiện đại, từ những điệu múa dân gian đến những cánh tay robot mang cờ ASEAN.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, AI và công nghệ thực tế mở rộng (XR) được ứng dụng xuyên suốt để kể câu chuyện văn hóa khu vực, thay cho những tiết mục đơn thuần phô diễn quy mô.

Tâm điểm của buổi lễ chính là thông điệp về thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai, được đan cài trong cấu trúc kịch bản. Tất cả được kể bằng nhịp điệu công nghệ, nơi mỗi tiết mục không chỉ đẹp, mà còn truyền năng lượng mạnh mẽ, đậm chất thể thao. Lễ khai mạc vì thế vừa mang nét sôi động của âm nhạc đương đại, với sự có mặt của những nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Thái Lan, vừa phản chiếu tinh thần đoàn kết, khi 11 quốc gia ASEAN cùng bước trên sân khấu trong vòng tay của biểu tượng chung.

Hình ảnh ngọn đuốc SEA Games được thắp sáng từ giọt nước rơi xuống, lan tỏa thành luồng sáng khổng lồ, chính là phép ẩn dụ cho sự hội tụ: từng giọt riêng lẻ, khi gặp nhau sẽ trở thành đại dương.

VĐV Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) thực hiện nghi thức châm đuốc lên đài lửa của SEA Games 33

SEA Games 33 là kỳ SEA Games đầu tiên 11 đoàn tham dự đều là thành viên của ASEAN. Vì thế, sau lễ khai mạc, những ngày tranh tài sắp tới không chỉ là lễ hội của thể thao, mà là bản tuyên ngôn về một khu vực cùng tiến bước. “Chúng ta là một” không phải khẩu hiệu, mà là cam kết: cùng nhau vượt qua khác biệt, cùng nhau kiến tạo sức mạnh.

Đoàn thể thao Việt Nam tiến vào khán đài

Khi ngọn đuốc rực sáng phản chiếu xuống dòng nước nhân tạo trên sân vận động, người ta thấy rõ một ASEAN không chỉ đang chạy đua về thành tích, mà đang chạy về phía tương lai.

YẾN PHƯƠNG