Tuyển thủ trọng điểm chuẩn bị ASIAD 20 chính thức hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/ngày

Mức dinh dưỡng dành cho tất cả VĐV trọng điểm thuộc danh sách chuẩn bị thi đấu ASIAD 20 đã được nâng lên 600.000 đồng/người/ngày.

Các tuyển thủ chuẩn bị ASIAD 20 được nâng tiền dinh dưỡng lên 600.000 đồng/người/ngày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam chính thức áp dụng chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) đặc thù dành cho HLV, VĐV trọng điểm bước vào thời gian chuẩn bị cao độ đối với Đại hội thể thao quan trọng. Theo tìm hiểu của SGGP, các HLV, VĐV thuộc danh sách chuẩn bị chuyên môn hướng đến thi đấu ASIAD 20 hưởng mức dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày bắt đầu từ cuối tuần qua.

Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu thì các HLV, VĐV thể thao Việt Nam sẽ được nâng chế độ dinh dưỡng tăng cường vào giai đoạn tập luyện sát thời điểm chuẩn bị thi đấu Đại hội thể thao quan trọng.

“HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị SEA Games, ASIAD, Asian Para Games, Olympic và Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày”, quy định về chế độ dinh dưỡng khác đối với HLV, VĐV tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Cũng tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, thêm nội dung ghi rõ: “HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành HCV tại ASIAD, giành HCV tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic và HLV, VĐV đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày”. Bộ VH-TT-DL quyết định danh sách HLV, VĐV được hưởng chế độ quy định này.

Như vậy vào lúc này, với lực lượng chuẩn bị cho ASIAD 20 đã được áp dụng 2 mức dinh dưỡng gồm 600.000 đồng/người/ngày và 800.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, quân số được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày đã được rà soát kỹ và thực hiện với số lượng đúng theo sự chuẩn bị và dự báo chuyên môn đối với kết quả giành HCV cho Thể thao Việt Nam.

Các bếp ăn tại các điểm tập huấn ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh có lực lượng HLV, VĐV chuẩn bị cho ASIAD 20 thực hiện chế độ dinh dưỡng theo đúng mức tăng quy định để đảm bảo sức khỏe cho HLV, VĐV.

ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản sẽ thi đấu chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10. Tuy nhiên, nhiều môn thể thao có nội dung diễn ra sớm ngay từ ngày 10-9.

Tại ASIAD 19, Thể thao Việt Nam đã giành 3 HCV trong môn cầu mây nữ, karate (nội dung kata đồng đội nữ) và bắn súng (xạ thủ Phạm Quang Huy).

MINH CHIẾN