Cúp Hùng Vương 2024: Đội nam Công an TPHCM lần đầu giành suất dự chung kết

Đội Công an TPHCM đã thắng tại bán kết để có suất dự chung kết Cúp Hùng Vương 2025. Ảnh: CATPHCM

Tối muộn ngày 3-4 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Dương Tấn Vinh đã thi đấu trận bán kết nam đầu tiên tại giải trước đối thủ Đà Nẵng. Đây được dự báo là trận đấu sẽ có thế trận 1 chiều cho cầu thủ Công an TPHCM bởi Đà Nẵng không có sự phục vụ của ngoại binh Thái Lan Kittithad Nuwaddee đồng thời vắng Lê Ngọc Trí phải dự giải hạng A toàn quốc 2025.

Thực tế trên sân, Công an TPHCM chơi lấn lướt. Không bị hạn chế số lượng ngoại binh ra sân nên HLV Dương Tấn Vinh đưa cùng lúc 2 mũi đánh Michal Kubiak và Julio César Cárdenas thi đấu trong đội hình chính. Một số thời điểm, đội bóng ngành công an đưa thêm ngoại binh thứ 3 là Rendy Tamamilang ra sân. Với các tay đập vượt trội như vậy của đối thủ, hàng chắn Đà Nẵng không khắc chế được các pha đập tầm cao có sức mạnh từ Công an TPHCM.

Trong 2 ván đầu, cầu thủ Công an TPHCM đã chơi áp đảo rồi thắng dễ với tỷ số lần lượt là 25/19, 25/22. Ở ván thứ 3, Đà Nẵng chơi chắt chiu cơ hội giành từng điểm trước Công an TPHCM. Trong ván này, Trần Minh Khuyến và Lê Công Tuấn Huy là những người ghi điểm tốt giúp đội bóng của HLV Trần Viết Cường không lép vế trước Công an TPHCM. Dẫu vậy vào tình huống quyết định, các tay đập Công an TPHCM vẫn vượt lên để chiến thắng 25/22.

Chung cuộc, đội Công an TPHCM thắng 3-0 và giành vé dự chung kết nội dung nam Cúp Hùng Vương 2025 vào ngày 6-4. Đội Đà Nẵng sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 vào ngày 5-4.

MINH CHIẾN