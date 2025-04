Cúp Hùng Vương 2025: Áp lực cho 2 đội đương kim vô địch

Đương kim vô địch nội dung nữ là VTV Bình Điền Long An rất thận trọng trước trận bán kết Cúp Hùng Vương 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phải tập trung cao độ

Trong danh sách đăng ký cầu thủ chính thức của 4 đội nữ dự Cúp Hùng Vương 2025, từng đội có chuẩn bị riêng về lực lượng bằng sự tăng cường mượn thêm con người.

Vào chiều tối hôm nay 3-4, Cúp Hùng Vương 2025 khởi tranh. Tuy nhiên với lịch đấu đã ấn định, đội đương kim vô địch nội dung nữ VTV Bình Điền Long An chưa xuất trận. Thầy trò HLV Thái Quang Lai bắt đầu thi đấu vào ngày 4-4. Dễ nhận thấy, đội bóng này quyết định thuê tăng cường thêm tay đập Lianet García Anglada (Cuba) chính để hoàn thiện tốt hơn khả năng dứt điểm tấn công. Nhìn lại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, VTV Bình Điền Long An không hẳn là đội mạnh mẽ tuyệt đối. Việc ghi điểm vẫn do chủ công Trần Thị Thanh Thúy gánh vác. Dẫu thế, ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An từng bày tỏ rằng tập thể đội bóng có sự đồng đều chuyên môn nên các phương án cầu thủ đưa ra sân đều là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Đối thủ đầu tiên của VTV Bình Điền Long An tại bán kết Cúp Hùng Vương 2025 là Binh chủng Thông tin. 2 đội bóng quá hiểu lối chơi của nhau tới lúc này. Tính từ đầu năm, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin đang có kết quả hòa 1-1 về thành tích đối đầu. VTV Bình Điền Long An thua đội bóng áo lính tại bán kết Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 nhưng vượt qua thầy trò HLV Phạm Văn Long tại vòng bảng giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 ở Đông Anh (Hà Nội) vừa qua.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có thêm sự điều chỉnh sau giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An từng thắng Ninh Bình tại chung kết để vô địch Cúp Hùng Vương 2024. Đội hình cầu thủ thi đấu cho HLV Thái Quang Lai ở năm ngoái còn nhiều gương mặt tiếp tục dự Cúp Hùng Vương 2025. “Chúng tôi thấy cả 4 đội dự Cúp Hùng Vương 2025 trong nội dung nữ đều có điểm mạnh riêng của mình. Cơ hội giành kết quả cao nhất được chia đều cho tất cả. Chúng tôi dự giải với vai trò đương kim vô địch nhưng rất xem trọng các đối thủ và thận trọng chuẩn bị chuyên môn”, đại diện ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An chia sẻ.

Mỗi trận xem như 1 cuộc đấu chung kết

Ngày 4-4, đội nam Biên Phòng MB sẽ thi đấu bán kết tại Cúp Hùng Vương 2025. Một lần nữa, Biên Phòng MB sẽ đọ sức trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thể Công Tân Cảng tại bán kết giải lần này. Trong giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 ở Đông Anh (Hà Nội), cuộc so tài giữa Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng được giới chuyên môn đánh giá là trận đấu hấp dẫn nhất nội dung nam. Biên Phòng MB có chiến thắng 3-0 trong cuộc đọ sức này.

Thể Công Tân Cảng (đỏ) và Biên Phòng MB (trắng) sẽ tái ngộ nhau tại bán kết Cúp Hùng Vương 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dẫu vậy, không ai vội nhìn nhận đội nào sẽ nhỉnh hơn ở cuộc tái ngộ giữa họ tại bán kết Cúp Hùng Vương 2025. Dự đoán của giới chuyên môn về khả năng chiến thắng giữa Biên Phòng MB với Thể Công Tân Cảng là ngang bằng 50-50.

Mục tiêu của cầu thủ Biên Phòng MB chính là nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch Cúp Hùng Vương đang giữ. Tuy thế, lần lượt các đội còn lại gồm Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng có sức mạnh không kém ở đội hình của mình. “Đã góp mặt ở Cúp Hùng Vương, không đội nào muốn lỡ cơ hội vượt lên để chiến thắng. Mọi người đã thấy từng đội bổ sung lực lượng đáng kể. Đơn cử đội nam Công an TPHCM đã đăng ký 3 cầu thủ ngoại dự Cúp Hùng Vương 2025 hay Thể công Tân Cảng có 2 ngoại binh. Đội hình cầu thủ được đảm bảo về chiều sâu lực lượng thì chắc chắn mỗi đội có cơ hội thành công”, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Thanh Tùng trao đổi.

2 trận chung kết Cúp Hùng Vương 2024 có sự góp mặt của VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình (nữ), Biên Phòng MB và Sanest Khánh Hòa (nam). Năm nay, duy nhất đội nam Sanest Khánh Hòa không giành được suất dự Cúp Hùng Vương 2025. 3 đội còn lại đều có mặt ở Phú Thọ để sẵn sàng thi đấu.

Đà Nẵng chỉ có 11 cầu thủ dự Cúp Hùng Vương 2025 Đội nam Đà Nẵng là đội duy nhất tại Cúp Hùng Vương 2025 chỉ đăng ký 11 cầu thủ do thiếu lực lượng và 1 số VĐV được mượn tăng cường trở lại đội bóng chủ quản thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

MINH CHIẾN