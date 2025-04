Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2025: Cuộc đua hấp dẫn!

Đội nam Công an TPHCM đang được xem là ứng viên vô địch Cúp Hùng Vương 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đánh giá, các đội bóng năm nay đều có đội hình mạnh và chắc chắn các cuộc so tài sẽ hấp dẫn. Khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc so tài đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại”, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Thanh Tùng trao đổi.

Chỉ còn 1 ngày nữa, Cúp Hùng Vương 2025 khai cuộc. Lúc này, 8 đội đã có mặt tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) và bước vào tập luyện. Những đội đến sớm nhất như nam Công an TPHCM, nữ Ninh Bình đều cho biết tinh thần cầu thủ của mình rất phấn chấn và sẵn sàng cho giải đấu. Với các đội đã tới Phú Thọ muộn hơn do phải kết thúc lượt trận cuối của giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 (kết thúc tối 31-3) như Biên Phòng MB, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Đà Nẵng, các cầu thủ vẫn có sự ổn định sức khỏe để đảm bảo chuyên môn.

Cúp Hùng Vương là giải quen thuộc được tổ chức ngay sau giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia. Việc giải đấu cho phép 4 đội nam, 4 đội nữ mạnh nhất của giai đoạn thứ nhất dự Cúp Hùng Vương nên kể như cuộc đấu là sự thử nghiệm sớm của vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. “Dù không phải giải tính vào kết quả quốc gia nhưng Cúp Hùng Vương có giá trị chuyên môn và uy tín trong nhiều năm tổ chức, bất kể đội nào tham dự cũng quyết tâm giành chiến thắng”, đại diện đội nam Thể Công Tân Cảng chia sẻ.

Điều lệ của giải cho phép các đội được tăng cường tối đa, không hạn chế số lượng ngoại binh, nội binh (nếu không xảy ra tranh chấp). Do vậy, nhiều lần tổ chức Cúp Hùng Vương gần đây, các đội tiếp tục bổ sung lực lượng cầu thủ nội chất lượng (thuộc các đội không có suất dự Cúp Hùng Vương) thi đấu cho mình. Chính thế, từng đội bóng gần như hoàn thiện mọi vị trí nhờ sự bổ sung này.

Dự báo của giới chuyên môn, nhiều khả năng lần đầu tiên người hâm mộ sẽ chứng kiến 1 đội đưa ra sân 3 ngoại binh thi đấu cùng lúc. Đó là đội nam Công an TPHCM. Đăng ký dự Cúp Hùng Vương, HLV Dương Tấn Vinh có 3 tay đập ngoại là Kubiak (Ba Lan), Cárdenas (Cuba), Rendy Tamamilang (Indonesia). Người hâm mộ luôn chờ đợi được chứng kiến đội hình có nhiều cầu thủ ngoại binh vượt trội này ra thi đấu nhưng hẳn nhiên ban huấn luyện đội bóng sẽ tính toán phù hợp vị trí do cả 3 tay đập cùng chơi ở vị trí chủ công.

Đội VTV Bình Điền Long An rất kỳ vọng giành kết quả tốt nhất tại Cúp Hùng Vương 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài 3 ngoại binh trên, Cúp Hùng Vương cũng sẽ có mặt đầy đủ các cầu thủ ngoại khác như Jakkrit Thanomnoi (Biên Phòng MB), Víctor Andreu Flores, Alejandro Rodríguez Fuentes (Thể Công Tân Cảng), Kittithad Nuwaddee (Đà Nẵng), Natalia Lijewska (VTV Bình Điền Long An), Andrea Mitrovic (Binh chủng Thông tin), Jelena Vulin (Ngân hàng Công Thương), Miroslava Paskova (Ninh Bình).

Thực tế, từng đội bóng đã gặp nhau tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 mới kết thúc ở Đông Anh (Hà Nội). Qua từng trận, kết quả thắng có, thua có. Bây giờ, 4 đội nam, 4 đội nữ có cơ hội gặp lại đối thủ của mình và mỗi ban huấn luyện tiếp tục có cuộc đấu trí về chuyên môn. “Mọi đội đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng và tất cả đều tập trung, không để cầu thủ mất cơ hội đạt kết quả tốt cho mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Ngày 2-4, các đội đã họp chuyên môn trước khi giải diễn ra. Lịch thi đấu đã được ấn định với các trận ngày 3-4: Ninh Bình – Ngân hàng Công Thương (16 giờ 30), Công an TPHCM – Đà Nẵng (19 giờ 30). Ngày 4-4: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin (19 giờ), Biên Phòng MB – Thể Công Tân Cảng (21 giờ). Ngày 5-4 tranh trận hạng 3 nam (19 giờ) và chung kết nữ (21 giờ). Ngày 6-4 tranh trận hang 3 nữ (19 giờ) và chung kết nam (21 giờ).

MINH CHIẾN