Nguyễn Văn Quốc Duy đối đầu với Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương tại giải hạng A toàn quốc

Những cuộc đọ sức được chờ đợi

Lá thăm đã đưa đội nam Trà Vinh và Hà Tĩnh nằm cùng bảng A của vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sẽ bắt đầu khai màn ngày 6-4. Cả 2 đội đang sở hữu các tay đập được chú ý của bóng chuyền nam Việt Nam.

Trong đội Trà Vinh, đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy là cầu thủ có chuyên môn tốt, được người hâm mộ cổ vũ mạnh mẽ thời gian qua. Tay đập này đã không dự Cúp Hùng Vương 2025 cùng đội nam Công an TPHCM để kịp hội quân với Trà Vinh dự giải hạng A toàn quốc 2025.

Đối với đội nam Hà Tĩnh, HLV Trần Đăng Thành có đủ cầu thủ chuyên môn tốt nhất và trong đó 2 gương mặt chủ lực Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương được đăng ký thi đấu. Trần Đức Hạnh và Đinh Văn Phương vừa thi đấu giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 do được Hà Tĩnh cho Ninh Bình mượn tăng cường. HLV Trần Đăng Thành cho biết: “Chúng tôi tập luyện tập tập trung ổn định đội hình và mục tiêu trước mắt phải đảm bảo điểm số ở vòng bảng để có suất dự vòng chung kết. Đội bóng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”. Tại giải hạng A toàn quốc năm nay, đội Hà Tĩnh thuê tăng cường chủ công Vũ Quang Khơi và libero đã 51 tuổi tuổi Lê Văn Lâm củng cố đội hình. Chắc chắn, trận đọ sức giữa Trà Vinh và Hà Tĩnh sẽ được quan tâm tại vòng bảng giải hạng A toàn quốc lần này.

Cũng theo lá thăm ở nội dung nam, đội SKH Pearlnes Khánh Hòa vào cùng bảng C với VLXD Bình Dương. Tại giải hạng A lần này, đội hình của VLXD Bình Dương có Từ Thanh Thuận từng thi đấu cho bóng chuyền Khánh Hòa nhiều năm trước. Vì thế, khi 2 đội đọ sức với nhau, chắc chắn Từ Thanh Thuận sẽ khó tránh khỏi cảm xúc khó diễn tả.

Ngoài ra, lá thăm chuyên môn nội dung nữ đã đưa đội trẻ VTV Bình Điền Long An nằm cùng bảng D với trẻ Binh chủng Thông tin. Người hâm mộ đang ngóng chờ tài thao lược của từng HLV Nguyễn Trọng Linh (trẻ Binh chủng Thông tin) và HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (trẻ VTV Bình Điền Long An) trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng.

Cơ hội cho tất cả

Giải năm nay có 15 đội nam và 13 đội nữ tham dự. Sau vòng bảng, ban tổ chức sẽ lấy 8 đội nam có kết quả tốt nhất (2 đội đứng đầu trong 3 bảng, và 2 đội xuất sắc nhất trong 3 đội hạng 3 có thành tích tốt tại vòng bảng) và 8 đội nữ (4 đội đứng đầu 2 bảng).

Tất cả đội bóng có mục tiêu riêng về chuyên môn. “Nhóm các đội thể hiện quyết tâm giành suất thăng hạng đã tập trung lực lượng cầu thủ tốt nhất dự giải và các HLV không thể để lỡ tấm vé dự vòng chung kết. Với nhiều đội cử lực lượng trẻ tham dự thì đây là cuộc cọ xát chuyên môn tốt trước khi VĐV trẻ trưởng thành hơn”, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đào Xuân Chung trao đổi.

Trong gần 2 tuần thi đấu (giải diễn ra từ ngày 6 tới 19-4), các đội bóng sẽ đủ thời gian tính toán các phương án chuyên môn của mình. Với số lượng nhiều đội góp mặt, ban tổ chức phải thực hiện phương án thi đấu mật độ 4 trận/ngày (bắt đầu từ 12 giờ trưa). Với cường độ thi đấu liên tục, cầu thủ đều phải có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất cho mình.

Sau cuộc họp chuyên môn ngày 5-4, kết quả bốc thăm đã được công bố. Tại nội dung nam, bảng A gồm Hà Tĩnh, Kon Tum, Trà Vinh, Quảng Nam, Trung tâm TDTT Quân đội; bảng B gồm TPHCM, Vĩnh Long, Công an Phú Thọ, Đông Anh Hà Nội, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; bảng C gồm SKH Pearlnest Khánh Hòa, Quân khu 3, Bến Tre, VLXD Bình Dương, trẻ Ninh Bình. Tại nội dung nữ, bảng D gồm Hưng Yên, Quảng Ninh, Trẻ TPHCM, Vĩnh Phúc, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An, trẻ Ninh Bình; bảng E gồm Thái Nguyên, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Long. Các trận đấu được tổ chức tại Kon Tum.