Đội tuyển bóng chuyền nam trở lại Hà Nội để tập luyện

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại Hà Nội tập huấn thay vì ở lại Đà Nẵng. Ảnh: AVC

“Chúng tôi đã trở lại Hà Nội tập huấn lúc này. Sau khi tính toán và dựa trên thực tiễn sau thời gian ngắn tập huấn tại điểm tập ở Đà Nẵng vừa qua, ban huấn luyện đã báo cáo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam qua đó quyết định trở lại Hà Nội tập luyện. Hiện tại, các cầu thủ vẫn có tinh thần tốt trong tập huấn”, HLV trưởng Trần Đình Tiền trao đổi cùng SGGP.

Trước đó, trong kế hoạch tập huấn giai đoạn thứ nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thực hiện chương trình tập luyện tại điểm tập ở Đà Nẵng từ ngày 15-4 tới ngày 20-7. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn trong gần 10 ngày qua, dù vậy sau những thực tiễn bất cập trong quá trình tập luyện, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam quyết định trở lại Hà Nội tập huấn.

Ở kỳ tập luyện giai đoạn thứ nhất lần này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung 18 tay đập. Tuy vậy, do một số yếu tố khách quan, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ còn 16 tay đập do chủ công Nguyễn Xuân Đức và chuyền 2 Phạm Thoại Khương chưa tập trung vì những lý do khác nhau.

Trở lại Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã bắt đầu tập luyện mà không bị ngắt quãng. Trước mắt, HLV Trần Đình Tiền và các học trò chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu Cúp các câu lạc bộ nam châu Á 2025 được tổ chức trong tháng 5 tại Nhật Bản. Sau nhiều năm vắng mặt, bây giờ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (đăng ký tên Sport Center 3) là đại diện của bóng chuyền Việt Nam thi đấu giải trên.

Đối với công tác chuyên môn, hiện tại đội tuyển bóng chuyền nam vẫn vắng 3 tuyển thủ gồm Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Hoàng Xuân Trường. Trong lúc này, các tuyển thủ đang thực hiện tập huấn chuyên môn tại Trung Quốc cùng đơn vị chủ quản Ninh Bình. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết vào cuối tháng 4 sau khi kết thúc tập huấn tại Trung Quốc, 3 tuyển thủ trên về nước và hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

MINH CHIẾN