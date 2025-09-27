Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ thi đấu cho đội Vĩnh Long tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc

Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ thi đấu cùng đội Vĩnh Long tại vòng chung kết giải hạng A năm nay. Ảnh: SEAVLEAGUE

Từ ngày 1-7, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long đã thực hiện sáp nhập để thành tỉnh Vĩnh Long mới.

Về thể thao, đội nam Vĩnh Long và Trà Vinh đã lọt vào vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sau vòng bảng tổ chức tháng 4 năm nay.

Trao đổi với SGGP ngày 27-9, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Hiền cho biết tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sắp diễn ra, thể thao Vĩnh Long chỉ đăng ký 1 đội nam tham dự. “Việc sáp nhập các tỉnh đã được thực hiện. Chúng tôi cũng tiến hành sáp nhập các đội bóng chuyền để có 1 lực lượng tốt nhất tham dự vòng chung kết giải hạng A năm nay. Chúng tôi đã có văn bản tới Ban tổ chức giải và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam. Thể thao Vĩnh Long sẽ dự giải đấu với đội hình nam mạnh nhất”, ông Nguyễn Minh Hiền cho biết.

Như vậy về cơ bản, lực lượng các cầu thủ bóng chuyền Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long (cũ) được nhập lại thành đội bóng chuyền nam Vĩnh Long (mới). Đội hình Trà Vinh trước đây có tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy. Vì vậy, tay đập này sẽ khoác áo đội Vĩnh Long tham dự vòng chung kết giải hạng A năm nay. Hiện tại, Nguyễn Văn Quốc Duy đang được đánh thuê cho đội Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025.

Sau khi sáp nhập các đội bóng chuyền nam, HLV Lê Văn Triệu (cựu HLV trưởng đội nam Trà Vinh) được nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội nam Vĩnh Long. HLV Nguyễn Văn Dữ (cựu HLV trưởng đội Vĩnh Long) là thành viên trong ban huấn luyện đội nam Vĩnh Long vào lúc này.

Tại vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2025, đội nam Vĩnh Long đã có các cầu thủ tham dự Chí Hải, Quốc Việt, Hoàng Khang, Nhựt Tân, Duy Tân, Phúc Thịnh, Phú Dinh, Quang Trường, Thành Tý, Ngọc Trí, Minh Nhật, Thanh Bá, Trọng Quỳnh, Thế Trọng, Thành Phát, Hoài Phong. Trong đó, các tay đập Ngọc Trí và Phúc Thịnh đang được thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025 cùng đội Đà Nẵng và Tây Ninh.

Kết thúc vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2025, Ban tổ chức xác định 16 đội vào vòng chung kết gồm Hà Tĩnh, Trà Vinh, Vĩnh Long, VLXD Bình Dương, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3, Quảng Nam và TPHCM tại nội dung nam. Nội dung nữ có Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An. Trước khi vòng chung kết tổ chức vào tháng 10 tại Hà Tĩnh, Ban tổ chức sẽ thông báo chính thức số lượng các đội đăng ký, tên gọi mới (nếu có) được thay đổi, dựa theo yêu cầu từng đơn vị chủ quản.

MINH CHIẾN