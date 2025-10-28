Hệ thống Video Challenge Eyes sẽ hỗ trợ trọng tài bán kết giải hạng A toàn quốc 2025

Các trận đấu từ lượt bán kết của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 đang diễn ra tại Hà Tĩnh sẽ có hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần).

Hệ thống máy quay của Video Challenge Eyes sẽ được lắp tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng bảng của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ kết thúc sau ngày thi đấu 28-10. Sau đó, Ban tổ chức xác định các đội góp mặt trận bán kết nội dung nam và nội dung nữ.

Ban tổ chức địa phương tại Hà Tĩnh cho biết theo lịch, các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 31-10. Tiếp đó, các trận chung kết và tranh hạng 3 của giải tổ chức ngày 1-11. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ lắp các máy quay của hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) hỗ trợ trọng tài từ bán kết. Nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh đã trang bị màn hình cỡ lớn phục vụ chiếu hình ảnh của hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) theo quy định.

Đây là lần đầu tiên, hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) được sử dụng tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết việc lắp đặt hệ thống các máy quay và vận hành sẽ tương tự như tại giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, một số đội bóng tham dự giải đấu cũng hy vọng hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) được vận hành tốt tránh việc máy quay gặp sự cố trong một số tình huống như tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình mới đây.

Theo quy định của điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, đội vô địch nội dung nam và vô địch nội dung nữ sẽ có suất thăng hạng lên giải vô địch quốc gia 2026. Vòng chung kết giải năm nay có các đội đang tranh tài gồm Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, trẻ VTV Bình Điền Long An, Bắc Ninh, trẻ Binh chung Thông tin (nữ) và Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động, Vĩnh Long, trẻ Đà Nẵng, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, TPHCM (nam).

MINH CHIẾN