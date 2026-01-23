Tuần tới sẽ có quyết định nội dung tổ chức giải SEA V.League 2026 tại Việt Nam

Theo kế hoạch, bóng chuyền Đông Nam Á sẽ làm việc vào tuần tới và khi đó việc quyết định nội dung tổ chức giải SEA V.League 2026 cho các quốc gia được thông báo.

Người hâm mộ Việt Nam đang hồi hộp chờ thông báo xem Việt Nam là chủ nhà nội dung nữ hay nam giải SEA V.League 2026. Ảnh: VFV

Vào tuần tới, lãnh đạo bóng chuyền Đông Nam Á sẽ có chương trình làm việc thảo luận công tác tổ chức giải SEA V.League 2026 dành cho nam, nữ (gồm thời gian, địa điểm). Đây được xem là cuộc làm việc thống nhất chọn các quốc gia tổ chức cụ thể nội dung nam, nữ giải đấu này.

Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ nhà một chặng đấu của giải SEA V.League 2026. Tuy vậy, chúng ta chưa được thông báo sẽ là chủ nhà nội dung nam hay nội dung nữ. Qua tìm hiểu của SGGP, nhiều khả năng Việt Nam sẽ được trao quyền đăng cai một chặng đấu nội dung nam tại giải SEA V.League 2026. Dẫu vậy, tất cả đang chờ thông báo chính thức.

Từ năm 2023 đến 2025, giải SEA V.League được tổ chức 2 chặng đấu dành cho nội dung nam và nữ. Với nội dung nữ, Việt Nam đã là chủ nhà một chặng của SEA V.League từ năm 2023 tới 2025. Năm ngoái, lần đầu tiên chúng ta giành ngôi vô địch tại chặng 2 SEA V.League 2025.

Giải SEA V.League thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn một lượt để xét thành tích, trao ngôi vô địch cho đội xuất sắc nhất đối với nam, nữ. Các đội nữ thường xuyên tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines. Nội dung nam có các đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Campuchia (bắt đầu từ năm 2025).

Sau khi được quyết định nội dung đăng cai giải năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tiến hành tìm địa điểm tổ chức phù hợp. Năm ngoái, nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là nơi tổ chức chặng 2 nội dung nữ giải SEA V.League 2025.

Năm nay, Việt Nam không đăng cai giải AVC Nations Cup 2026 do vậy chương trình SEA V.League 2026 được xem là giải quốc tế quan trọng diễn ra trên sân nhà.

MINH CHIẾN