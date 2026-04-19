Bền bỉ một tình yêu

Làng thể thao Việt Nam vừa đón nhận những câu chuyện truyền cảm hứng, nơi các tài năng quen thuộc trở lại theo cách rất riêng. Không ồn ào kỷ lục, chỉ có niềm vui và ngọn lửa đam mê bền bỉ.

Mới đây, mạng xã hội Việt Nam dậy sóng trước thông tin cựu kình ngư quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên tạo “cơn sốt” tại giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives 2026. Trên mặt nước xanh thẳm của Ấn Độ Dương, hình ảnh “tiểu tiên cá” Việt Nam sải tay mạnh mẽ giữa đại dương gợi lại bao ký ức vàng son trong lòng giới mộ điệu.

Oceanman là hệ thống giải bơi biển quốc tế uy tín, quy tụ hàng trăm vận động viên (VĐV) phong trào lẫn chuyên nghiệp từ khắp các châu lục. Riêng chặng Maldives năm nay có hơn 500 tuyển thủ đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, và sự xuất hiện của Ánh Viên nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Không còn là VĐV gánh trên vai áp lực huy chương, Ánh Viên bước vào Oceanman Maldives với tâm thế của người tận hưởng. Nhưng chính tinh thần ấy lại giúp cô thi đấu thăng hoa và giành loạt danh hiệu: vô địch nội dung 10km nữ, đứng đầu cự ly 2km, dẫn đầu nhóm tuổi 30-39 nữ và cùng đồng đội giành vị trí số 1 nội dung tiếp sức nữ.

Dấu ấn đậm nét ở nội dung bơi 10km, được xem là khắc nghiệt nhất, nơi sức bền, ý chí và chiến thuật được thử thách đến giới hạn. Ánh Viên về đích với 2 giờ 30 phút 22 giây, thậm chí về đích cùng thời điểm với VĐV nam dẫn đầu. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng rất thuyết phục: đẳng cấp thật sự không dễ phai mờ theo năm tháng.

Cùng thời điểm, làng bóng chuyền Việt Nam đón nhận tin vui không kém khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy chính thức trở về nước, khoác áo VTV Bình Điền Long An tại vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia các CLB 2026. Sau nhiều năm chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Á và châu Âu, sự trở lại của nữ “tay đập” số 1 Việt Nam được ví như luồng sinh khí mới cho sân chơi quốc nội.

Ngày 14-4 vừa qua, Thanh Thúy xuất hiện tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sau khi trở về từ Nhật Bản, những tràng vỗ tay vang lên như lời chào mừng. Cô ra sân khởi động, rồi góp mặt trong chiến thắng của đội nhà trước LP Bank Ninh Bình mang lại ý nghĩa tinh thần rất lớn. Trước đó, VTV Bình Điền Long An chưa có phong độ như mong đợi khi thua 2 trong 4 trận. Sự trở về kịp thời của Thanh Thúy không chỉ bổ sung sức mạnh chuyên môn, mà còn tiếp thêm niềm tin cho đội trong hành trình tìm lại vị thế. Trên sân, tay đập thương hiệu “4T” vẫn giữ cú đập uy lực, lối chơi bản lĩnh và sự tự tin của một ngôi sao dạn dày kinh nghiệm.

Với 6 lần xuất ngoại thi đấu, Thanh Thúy là minh chứng sống động cho hành trình trưởng thành của tuyển thủ Việt Nam trong môi trường quốc tế. Nhưng quyết định trở về lần này mang ý nghĩa sâu xa hơn: nâng tầm chất lượng giải đấu, kéo khán giả trở lại khán đài và tạo động lực cho lớp cầu thủ trẻ.

Hai câu chuyện, hai môn thể thao khác nhau nhưng chung một điểm: ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt. Câu chuyện từ Ánh Viên và Thanh Thúy cho thấy, khi VĐV tìm lại niềm vui thuần khiết trong thể thao, họ sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng: bền bỉ, truyền cảm hứng và đầy nhân văn.

NGUYỄN ANH