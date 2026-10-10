Hansi Flick nổi giận khi Raphinha bị vắt kiệt sức ở tuyển Brazil

HLV trưởng của Barcelona Hansi Flick vừa thông báo để Raphinha cho ngồi nghỉ ngơi trong 2 trận đấu sắp tới của CLB Barcelona (tại La Liga và tại UEFA Champions League).

Raphinha trong màu áo Barcelona (Ảnh: THX)

Hansi Flick nói về quyết định của mình sau khi Raphinha gặp vấn đề về gân kheo khi thi đấu cho tuyển Brazil mới đây: “Đó không phải là một ca chấn thương nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải chăm sóc cho Raphinha vì đã gặp 3 chấn thương mùa trước. Cậu ấy sẽ không thi đấu vào ngày 10-10 (gặp Getafe tại La Liga), cả trận gặp Galatasaray ở Istanbul (UEFA Champions League vào giữa tuần sau)”.

Khi đào sâu về sự vắng mặt đáng tiếc của tiền đạo người Brazil, HLV Flick chỉ trích lịch thi đấu quá khắc nghiệt mà các cầu thủ vẫn luôn phải gánh chịu: “Việc được chọn vào ĐTQG là điều không thể tránh khỏi. Đối với tất cả cầu thủ, việc đại diện cho đất nước của họ luôn là mục tiêu hàng đầu. Đó cũng là tinh thần và thái độ của Raphinha. Cậu ấy vẫn sẽ luôn cống hiến 100%. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần tự hỏi: Liệu việc cậu ấy đến Úc chơi một trận giao hữu, và di chuyển hàng ngàn cây số như vậy có thực sự cần thiết không? Thật không thể tin được”.

Raphinha đá chính trong cả 2 trận đấu mà tuyển Brazil đối đầu với Australia tại Queensland. Trong trận đầu tiên, anh chơi trọn 90 phút và có pha kiến tạo giúp Rayan gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 90+5. Trong trận thứ 2, anh chơi 45 phút hiệp 1 và ghi bàn thắng hòa 2-2 ở phút thứ 45, ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Sau đó, người ta phát hiện Raphinha gặp vấn đề ở gân kheo và anh không góp mặt trong trận Brazil thắng Ấn Độ 4-0 tại Kolkata (Estevao, Pedro và Samuel Lino ghi bàn giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành chiến thắng 4-0).

Trong mùa giải năm nay tại La Liga và ở các mặt trận khác, Raphinha liên tục được HLV Hansi Flick bố trí thi đấu tại vị trí trung phong vốn không phải sở trường. Tuy vậy, Raphinha liên tục tỏa sáng rực rỡ và ghi 14 bàn thắng/8 trận đấu ở mọi đấu trường của Barcelona.

Với những quyết định đến từ Hansi Flick, anh sẽ vắng mặt 2 trận đấu tới của Barcelona và dự kiến quay lại mạnh mẽ trong trận đấu với Real Betis vào ngày 17-10 tại La Liga.

Đ.Hg.