Wayne Rooney tiết lộ anh sẽ bị thải loại nếu họ chơi cho Man United hiện thời

Wayne Rooney tin rằng anh sẽ bị “sa thải” vì những lời bàn tán trong phòng thay đồ nếu anh còn trong đội hình Manchester United hiện tại, do sự thay đổi văn hóa tại CLB trong thập kỷ qua.

Rooney, 39 tuổi, đã có 13 năm gắn bó với Old Trafford, nơi anh giành được 16 danh hiệu lớn và làm đội trưởng trong ba mùa giải, trước khi rời đi vào năm 2017. Phần lớn thời gian anh ở Quỷ Đỏ được dẫn dắt bởi HLV thành công nhất mọi thời đại của CLB, Sir Alex Ferguson, và anh là một phần của đội hình mang tinh thần chiến thắng bằng mọi giá.

Tuy nhiên, 4 năm cuối cùng ở Manchester, anh đã trải qua ba HLV khác nhau - David Moyes, Louis van Gaal và José Mourinho - để chứng kiến tháng ngày thành công của CLB dần suy giảm.

Khi trò chuyện với cựu đồng đội Rio Ferdinand trên podcast, Rooney được hỏi liệu anh, hay cựu đội trưởng Roy Keane, có thể thích nghi với phòng thay đồ hiện tại của Man United hay không. Cầu thủ ghi bàn kỷ lục mọi thời đại của United đã trả lời thẳng thắn nhưng rõ ràng. “Không,” anh nói. “Chúng tôi sẽ bị thải loại".

Khi được Ferdinand yêu cầu giải thích thêm, Rooney đã trích dẫn “một số điều đã được nói trong phòng thay đồ”, và những cuộc trò chuyện như vậy sẽ không được chấp nhận trong xã hội hiện đại. “Đó là nơi mà bây giờ, và cũng là xã hội, bạn không thể nói điều này vì bạn có thể làm người khác khó chịu. Bạn là một kẻ bắt nạt, và bạn bị buộc tội bắt nạt các thứ”.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã nói rõ rằng anh không ủng hộ sự thay đổi văn hóa. Anh tin rằng các cầu thủ cần có những cuộc trò chuyện khó khăn để phát huy hết khả năng của mình như một đội. Rooney tiếp tục: “Nó đánh thức bạn. Nó làm bạn sống lại. Và đó là một trách nhiệm. Tôi có trách nhiệm giữ bạn, giữ hắn ta, giữ hắn ta luôn tỉnh táo. Và bạn có trách nhiệm. Tôi không thể làm những gì tôi muốn làm trên sân nếu điều đó không đến từ bạn, hoặc Carras [Michael Carrick] hay Scholsey [Paul Scholes] phía sau. Đó là một tập thể".

Rooney đã tiếp tục dẫn dắt các CLB như Derby, Birmingham City và Plymouth Argyle sau khi giải nghệ vào năm 2021. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng mình đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với phòng thay đồ hiện đại, thậm chí đôi khi phải nghỉ ngơi.

“Tôi đã từng rời khỏi phòng thay đồ với tư cách là một huấn luyện viên vì tôi sẽ bùng nổ,” Rooney nói. “Tôi đã thấy một cầu thủ gọi một cầu thủ khác ra, không phải theo nghĩa xấu, và mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có gì cả. Và rồi tôi thấy một cầu thủ khác nói, "Anh không được làm thế. Nếu muốn nói chuyện với anh ta, hãy nói chuyện riêng. Đây là bắt nạt". Và tôi đứng đó, chờ đợi. Tôi luôn để các cầu thủ nói chuyện và khuyến khích họ nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ giải lao, cả trận. Và sau đó tôi sẽ vào và nói gì đó".

“Và tôi nghe thấy điều đó và tôi chỉ nhìn. Tôi tự hỏi, mình sẽ nói gì đây? "Đi tắm đi". Bỏ đi, không nói với họ một lời nào. Và thật điên rồ, phải không? Đó là xã hội. Bạn cũng không biết mình có thể và không thể nói gì. Phải thật sự cẩn thận trong lời nói, cách bạn muốn nói, cách bạn thể hiện, và giọng điệu bạn nói. Và vì vậy, có rất nhiều điều khác nhau, nhưng cuối cùng, bạn muốn cố gắng và phát huy tối đa khả năng của người đó".

Nếu không có Coleen, Rooney ‘đã chết rồi’

Rooney cũng chia sẻ về những khó khăn mà anh đã phải đối mặt trong suốt sự nghiệp, đặc biệt là những khó khăn trở nên nghiêm trọng. Anh đã đào sâu vào cuộc đấu tranh với chứng nghiện rượu khi còn là cầu thủ, và cách vợ anh, Coleen, đã “cứu anh ấy”.

“Tôi thực sự tin rằng nếu không có cô ấy, tôi đã chết rồi,” anh thừa nhận. “Coleen rất tuyệt vời. Thật tệ vì chúng tôi là hai đứa trẻ đến từ Croxteth, rồi chúng tôi lớn lên cùng nhau và rõ ràng là chúng tôi bắt đầu hẹn hò, kết hôn và có con. Nhưng khi tôi 17 tuổi, cô ấy có thể nhìn thấu, cô ấy hiểu suy nghĩ của tôi và biết tôi hơi khác thường. Bạn biết đấy, tôi yêu bóng đá, bị ám ảnh bởi bóng đá nhưng tôi cũng thích đi chơi đêm hay bất cứ điều gì đó tương tự. Cô ấy đã nhìn thấy điều đó từ rất sớm và đã kiểm soát được nó. À, không hẳn là kiểm soát được nhưng đã giúp tôi kiểm soát nó rất nhiều”.

HOÀNG HÀ