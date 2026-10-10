Ông Đặng Hà Việt tái trúng cử Chủ tịch Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam

Đại hội đại biểu Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) đã bầu ban chấp hành mới hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm tương lai.

Ông Đặng Hà Việt tái trúng cử Chủ tịch nhiệm kỳ III của LIên đoàn trượt băng và roller Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngày 10-10 tại Hà Nội, Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) tổ chức Đại hội đại biểu với sự tham gia của các ủy viên, khách mời.

Nhìn lại nhiệm kỳ II, Ban chấp hành Liên đoàn đưa ra đánh giá rút kinh nghiệm hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới 2026-2031.

Đại hội tiến hành bầu nhân sự với 25 ủy viên tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ III. Trong đó, 19 ủy viên được bầu tại Đại hội và 6 ủy viên sẽ bầu bổ sung trong năm hoạt động.

Tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hà Việt (Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ VH-TT-DL) đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ III. Trước đó, ông Đặng Hà Việt là Chủ tịch nhiệm kỳ II.

Ngoài ra, Ban chấp hành nhiệm kỳ III đã bầu 5 nhân sự Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Việt Nam, Hồ Văn Hiệp và bà Trịnh Thị Trang (kiêm Tổng thư ký).

Chủ tịch Đặng Hà Việt đã đánh giá nhiệm kỳ III sẽ là giai đoạn Liên đoàn tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng, tiến tới xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao.

Bà Trịnh Thị Trang (phải) đảm trách vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký tại nhiệm kỳ III. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban chấp hành nhiệm kỳ III xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện gồm: Chuyển đổi số và đổi mới truyền thông; Chuyên nghiệp hóa tổ chức và quản trị; Phát triển phong trào gắn với đào tạo trẻ; Chuẩn hóa nhân lực chuyên môn; Đẩy mạnh xã hội hóa hội nhập quốc tế.

Trong đó, vấn đề đẩy mạnh xã hội hóa tìm thêm nguồn lực cho Liên đoàn được yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn so với nhiệm kỳ II.

Môn roller đã chính thức đưa vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 14 bộ huy chương (4 trượt ván, 10 patin)

Theo báo cáo quỹ của Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam có hơn 460 triệu đồng khi kết thúc năm 2025 chuyển sang 2026. Trước đó, kết thúc nhiệm kỳ I chuyển sang nhiệm kỳ II, quỹ Liên đoàn chỉ có hơn 33,8 triệu đồng. Nguồn thu của Liên đoàn tới từ xã hội hóa, tài trợ và thu phí hội viên. Nhiệm kỳ II, Liên đoàn đã tổ chức 26 giải quốc gia và có hơn 5.000 hội viên đăng ký.

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MINH CHIẾN