Mùa giải 2025-2026 không trao danh hiệu Còi Vàng và Cờ Vàng

Chiều 15-6 tại Hà Nội, bên cạnh các hạng mục dành cho cầu thủ và CLB, Gala V-League Awards 2025-2026 cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ trọng tài và giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mùa giải vừa qua.

Các trọng tài, trợ lý trọng tài được vinh danh tại mùa bóng 2025-2026 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Ban trọng tài ở sự kiện.

Ở hạng mục “Trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, các trọng tài Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội), trọng tài Ngô Duy Lân (Tây Ninh) và trọng tài Mai Xuân Hùng (Đà Nẵng) được BTC vinh danh. Đáng chú ý, hai trọng tài Hoàng Ngọc Hà và Ngô Duy Lân đều là trọng tài FIFA của Việt Nam, đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh khi điều hành nhiều trận đấu quan trọng trong mùa giải.

BTC cũng vinh danh các trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh (Nghệ An), Phạm Hoài Tâm (TP.HCM) và Nguyễn Trung Hậu (Đà Nẵng) nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong khi đó, ở vai trò giám sát, các ông Võ Minh Trí, Phạm Anh Dũng cùng Hoàng Ngọc Tuấn, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thái Bền được vinh danh vì những đóng góp trong mỗi trận đấu tham gia.

Khác với những mùa giải trước, năm nay Công ty VPF không tổ chức bình chọn các danh hiệu Còi vàng, Còi bạc hay Còi đồng. Thay vào đó, việc vinh danh tập trung vào ghi nhận những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ xuyên suốt mùa giải.

VFF tiếp tục mời nhiều lượt trọng tài ngoại sang điều khiển tại mùa bóng vừa qua.

Thực tế, công tác trọng tài tại V-League 2025-2026 vẫn đối mặt với không ít áp lực và tranh cãi. Một trong những tình huống điển hình là trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND ở vòng 24 V-League, khi đội bóng áo lính gửi đơn đề nghị VFF và VPF xem xét các quyết định của tổ trọng tài sau trận. Những phản ứng này cho thấy mức độ căng thẳng và yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác trong điều hành trận đấu.

Để nâng cao chất lượng và đảm bảo tính khách quan, VPF trong mùa giải vừa qua đã mời một số trọng tài FIFA nước ngoài tham gia điều hành các trận đấu then chốt ở V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Đây được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều hành và tính minh bạch cho các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Việc vinh danh các trọng tài và giám sát không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, mà còn là động lực để

HƯƠNG NGUYỄN