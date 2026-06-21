Bóng đá trong nước

Becamex TPHCM hướng mục tiêu sớm trở lại V-League

SGGPO

Ngày 21-6, lãnh đạo CLB Becamex TPHCM đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng 2026-2027 mà đội bóng này hạ quyết tâm sớm quay trở lại đấu trường V-League.

Becamex TPHCM quyết tâm sớm trở lại đấu trường V-League.
Becamex TPHCM quyết tâm sớm trở lại đấu trường V-League.

Đội bóng đất Thủ đã phủ nhận những thông tin xấu về đội trong thời gian qua, liên quan đến việc một số trụ cột ra đi và khẳng định đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải tới với mục tiêu sớm quay lại đấu trường V-League.

Trên trang chủ của đội bóng này viết: “Bỏ qua nỗi buồn đã qua, Becamex TPHCM hướng đến mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 với nhiều tín hiệu tích cực.

Trong đó, các cầu thủ trụ cột của đội như: Minh Khoa, Vĩ Hào, Việt Cường, Tùng Quốc... vẫn còn hợp đồng với đội. Tất cả đều cùng nhau hướng đến thành tích tốt nhất cùng đội nhà ở mùa giải mới”.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 7 tới đây, CLB Becamex TPHCM sẽ hội quân trở lại, khi đó lãnh đạo sẽ công bố danh tính thuyền trưởng của đội.

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Với việc giữ được gần như nguyên vẹn lực lượng mạnh nhất tại giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, Becamex TPHCM hướng đến những thành tích tốt nhất, nhằm cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu chất lượng.

Nếu giữ được bộ khung đã tham dự V-League 2025-2026, đội bóng đất Thủ đủ sức để sớm quay trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam tập trung cho hai giải quan trọng liên tiếp là ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến cuối tháng 10, đầu tháng 11 mùa giải mới sẽ khởi tranh.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Becamex TPHCM CLB Becamex TPHCM Vĩ Hào Tùng Quốc V-League 2025-2026 Minh Khoa Việt Cường Tháng 7 Trang chủ Hạng Nhất

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