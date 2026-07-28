Đội tuyển Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN CUP 2026

Ban tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 đang nhanh chóng tìm khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á để thay thế cho đội tuyển Trung Quốc khi đội tuyển nước này có thông báo không tham dự.

Ảnh: aseanfootball

Được biết vào cùng thời điểm, đội tuyển Trung Quốc sẽ tham gia một giải đấu quốc tế gồm 5 đội với Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine trong khuôn khổ chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2027 và vòng loại FIFA World Cup 2030.

Trước đó, Trung Quốc cùng với Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc) là những khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á được FIFA mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Giải lần đầu tiên này được phân vào hai hạng tranh tài.

Giải hạng A diễn ra ở Indonesia gồm những đội thứ hạng cao như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và 2 khách mời ngoài khu vực, dự kiến ban đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Giải thưởng cho nhà vô địch là 1 triệu USD.

Đội tuyển Việt Nam cùng hạng đấu với Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong khi đó giải B sẽ diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) với những đội như Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Đông Timor, Brunei...giải thưởng cho nhà vô địch là 300.000 USD.

Nhằm tăng chất lượng cho giải đấu, FIFA dự kiến mời thêm 2 đội tuyển ở ngoài khu vực Đông Nam Á tham dự giải lần đầu tiên này. Với đội tuyển Trung Quốc, trình độ của họ mạnh hơn nhiều đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng với những đội như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan thì chưa nói trước điều gì. Trong đó, đội tuyển Việt Nam từng thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

Lễ bốc thăm FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 8-2026, khoảng 1 tháng trước khi giải đấu này khởi tranh. Hiện tại FIFA đang hoàn thiện danh sách các đội tuyển tham dự giải.

QUỐC CƯỜNG