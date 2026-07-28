Đội tuyển U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị ASIAD 2026

Trong kế hoạch chuẩn bị tham dự môn bóng đá nam ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại vào ngày 29-7. Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách đội đợt này do HLV Kim Sang-sik bận tập trung cùng đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh vốn chuyên phụ trách đội U23 Việt Nam trong những thời điểm ông Kim Sang-sik vướng ở đội tuyển Việt Nam.

Danh sách hội quân đợt này gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China vừa qua. Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt…

Đội hình U23 đợt này sẽ có nhiều cầu thủ thuộc lứa U21 nhằm để VFF, HLV Kim Sang-sik chuẩn bị đội hình cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027 với SEA Games, vòng loại U23 châu Á…

Bên cạnh đó, do nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia hoặc cùng CLB ở giai đoạn đầu chuẩn bị cho mùa giải mới của V-League, U23 Việt Nam chưa thể quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Theo VFF, kế hoạch hội quân của một số cầu thủ sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các CLB chủ quản.

Đội hình U23 Việt Nam có nhiều thay đổi so với năm 2025.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-7 đến hết ngày 6-8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10-2026. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

QUỐC CƯỜNG