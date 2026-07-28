Indonesia và lời cảnh báo từ "gã khổng lồ" Mitchell Baker

Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup là Indonesia đã có trận ra quân ấn tượng qua chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Campuchia. Đây cũng là trận đấu họ giới thiệu tay săn bàn có chiều cao gần 2 mét, Mitchell Baker – ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này.

Mitchell Baker tỏa sáng khi ghi 3 bàn thắng cho Indonesia. Ảnh: TIMAS INDONESIA

Tận dụng ưu thế về chiều cao của mũi nhọn Baker, các pha tấn công của Indonesia chủ yếu nhồi bóng bổng vào trung lộ và luôn tạo vất vả cho các hậu vệ Campuchia trong việc tổ chức đánh chận. Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 6, Indonesia đã xuyên thủng khung thành đội khách từ một pha không chiến. Từ quả đá phạt của Thom Haye, Mitchell Baker bật cao đánh đầu ngược về phía sau tung lưới đội khách.

Bàn thua sớm đã làm cho Campuchia vỡ kế hoạch đổ số đông cầu thủ phòng ngự ngay từ đầu trận. Sức ép dồn dập từ đội chủ nhà càng làm cho hàng thủ của Campuchia thêm lúng túng và đón tiếp bàn thua thứ hai vào phút 15, cũng từ pha ghi bàn của Mitchell Baker, lần này từ cú dứt điểm cận thành.

Tình hình thêm khó cho Campuchia khi nhập tiếp bàn thua thứ 3 ở phút 24 từ pha đánh đầu của Sandy Walsh. Thua chóng vánh 3 bàn khi thời gian trận đấu chỉ mới trôi qua được nửa hiệp một, đội khách như bị ngợp trong suốt thời gian còn lại của hiệp đầu. Phải sang đầu hiệp hai, Campuchia mới xốc dậy đội hình và dâng cao tìm bàn gỡ.

Ảnh: ASEAN UNITED

Bàn gỡ 1-3 của Campuchia đến ở phút 48 từ tình huống khá bất ngờ, có bóng ở biên trái, thay vì tạt vào trung lộ thì Chea Sokmeng bất ngờ tung cú sút thẳng vào khung thành khiến thủ môn Nadeo bị lỡ trớn. Bóng dội cột dọc bật lại vào người thủ môn này bay vào lưới.

Nhưng đó cũng là pha bóng tốt nhất mà Campuchia làm được trong trận này, bởi sau đó đội chủ nhà tăng tốc trở lại và liên tục dồn bóng sang phần sân đối phương. Phút 56, Mitchell Baker hoàn tất cú hatrick cũng từ tình huống đánh đầu sở trường. Bàn thắng đến với cầu thủ sinh ra ở Australia này khi dù có hai hậu vệ đội Campuchia đứng gần nhưng khá bị động trong việc can ngăn.

Dẫn 4-1, Imdonesia giảm tốc độ trận đấu, nhưng cũng kịp ghi thêm bàn thắng thứ 5 ở phút 86 do công của Raven sau tình huống phá bóng hỏng của hậu vệ đội khách ấn định chiến thắng 5-1.

LÊ ANH