Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam được tiếp thêm “doping” tại ASEAN Cup 2026

SGGPO

Trong hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận nguồn động viên lớn ngay trước thềm trận đấu đầu tiên trên sân nhà.

Lãnh đạo VFF, nhà tại trợ chụp hình lưu niệm cùng đại diện đội tuyển Việt Nam đến tham dự sự kiện.
Lãnh đạo VFF, nhà tại trợ chụp hình lưu niệm cùng đại diện đội tuyển Việt Nam đến tham dự sự kiện.

Sáng 28-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ ký kết mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với SABECO trong giai đoạn 2026-2029. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục là đối tác độc quyền của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và U23, qua đó duy trì sự đồng hành xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá nước nhà.

Theo VFF, việc gia hạn hợp tác mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ các đội tuyển trong công tác tập huấn, thi đấu và nâng cao chất lượng chuyên môn cho các đội tuyển. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở cả cấp độ khu vực và châu lục. Chính vì vậy, việc tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp lớn được xem là nền tảng quan trọng, giúp VFF có thêm điều kiện đầu tư dài hạn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia.

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Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tại buổi lễ.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tham dự ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch. Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có sự khởi đầu thuận lợi và tinh thần hưng phấn. Toàn đội đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31-7.

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Hoàng Hên, Lê Giang, Đình Bắc... cùng nhiều cầu thủ khác đại diện cho đội tuyển Việt Nam có mặt tại buổi lễ.

Trước mắt, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A đều rất đáng gờm. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nguồn động viên cả về tinh thần, đội tuyển Việt Nam đang có thêm “liều doping” cần thiết để tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

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HƯƠNG NGUYỄN

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ASEAN Cup 2026 Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Sân Mỹ Đình Tổng Công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn ASEAN Cup Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Kim Sang-sik Chất lượng chuyên môn Doping Quan hệ hợp tác

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