Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam động viên đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Singapore

Chiều 29-7, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã đến sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam trước cuộc so tài với Singapore tại lượt trận thứ hai ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dặn dò các cầu thủ trước bưởi tập chiều 29-7.

Tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cũng như chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân trước Timor Leste. Đồng thời ông nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, đòi hỏi toàn đội phải tiếp tục duy trì tinh thần tập trung, quyết tâm và tận dụng tốt mọi cơ hội để hướng tới kết quả tốt nhất.

Vị lãnh đạo cao nhất của VFF bày tỏ mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.

Trở lại với buổi tập kín vào ngày 29-7, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Không khí trên sân tập diễn ra tích cực khi các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao, sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31-7 trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng nhì bảng A với 3 điểm, thua Singapore 3 điểm nhưng đội này đã thi đấu 2 trận.

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