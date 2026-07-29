Bóng đá trong nước

Xác định hai cặp đấu bán kết giải bóng đá Bãi biển VĐQG 2026

SGGPO

Chiều 28-7, hai trận đấu cuối cùng của bảng B Giải Bóng đá Bãi biển Vô địch quốc gia 2026 đã diễn ra tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai). Tài Ngân Quy Nhơn vượt qua TPHCM để giành tấm vé còn lại vào bán kết, trong khi Huế Time Square khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Huế Time Square toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng.
Huế Time Square toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng.

Ở trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé cuối cùng vào bán kết, Tài Ngân Quy Nhơn đánh bại TPHCM với tỷ số 4-2. Đội bóng đất Võ khởi đầu thuận lợi khi vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 6 phút thi đấu. Phút thứ 2, Nguyễn Công Thành bên phía TP.Hồ Chí Minh không may phản lưới nhà, trước khi Phạm Trọng Dự (5′) và Lê Văn Thắng (6′) liên tiếp lập công, giúp Tài Ngân Quy Nhơn tạo lợi thế lớn.

Sang hiệp hai, Nguyễn Công Thành chuộc lỗi bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 17. Đến phút 27, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn, đưa TPHCM trở lại cuộc đua với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, Đoàn Gia Bảo đã ghi bàn ở phút 30 để ấn định chiến thắng 4-2 cho Tài Ngân Quy Nhơn.

Ở trận đấu còn lại, Huế Time Square tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại VietFootball với tỷ số 7-3, qua đó khép lại vòng bảng bằng ba trận toàn thắng.

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Khép lại vòng bảng B, Huế Time Square dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Tài Ngân Quy Nhơn giành vị trí nhì bảng với 6 điểm để cùng góp mặt tại bán kết. TPHCM xếp thứ ba với 3 điểm, còn VietFootball đứng cuối bảng khi không giành được điểm nào.

Như vậy, vòng bán kết Giải Bóng đá Bãi biển Vô địch quốc gia 2026 đã xác định đủ bốn đội góp mặt gồm Đà Nẵng, Tây Ninh, Huế Time Square và Tài Ngân Quy Nhơn. Theo điều lệ giải, hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 30-7, với các cặp đấu Đà Nẵng gặp Tài Ngân Quy Nhơn và Huế Time Square gặp Tây Ninh.

LÊ ANH

Từ khóa

Huế Time Square VietFootball Nguyễn Công Thành Phút 17 Phút 30 Phút 27 Lê Văn Thắng TP.Hồ Chí Minh Chuộc Rút ngắn tỷ số

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