ASEAN Cup 2026: Dàn cầu thủ nhập tịch đưa Malaysia xếp trên Thái Lan

Tiền đạo đội trưởng gốc Brazil Paulo Josue (số 17) đã ghi 3 bàn thắng cho Malaysia tại ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAM

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Kuala Lumpur cùng chiều sâu đội hình nhỉnh hơn giúp Malaysia dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận trong cuộc tiếp đón Lào. Nhưng đợi đến phút 45, đoàn quân của HLV Tan Chang Hoe mới có bàn thắng mở điểm do công bởi đội trưởng Paulo Josue. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Paulo sau 2 trận tại ASEAN Cup 2026. Trước đó, tiền đạo gốc Brazil này lập cú đúp giúp Malaysia ngược dòng đánh bại Myanmar kết quả 2-1 ngay trên sân khách ở trận ra quân.

Sau giờ nghỉ, Malaysia gia tăng sức ép và tiếp tục ghi dấu ấn bằng những cầu thủ nhập tịch khách. Phút 57, tiền vệ Endrick nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp bài bản. Endrick cũng sinh ra tại Brazil, nhập quốc tịch Malaysia vào năm 2023 và vừa chia tay đội Công an TPHCM sau gần 2 năm thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đến phút 66, Sumareh thực hiện đường căng ngang khiến một hậu vệ Lào lúng túng phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Sumareh sinh ra tại Gambia và cũng không có bất kỳ tổ tiên nào sinh tại Malaysia hoặc mang quốc tịch Malaysia. Bàn thắng còn lại được Wan Kuzain ghi từ một pha đá phạt đẹp mắt, khép lại chiến thắng 4-0 cho Malaysia.

Trong khi đó, đội khách chỉ có một vài tình huống phản công đáng chú ý nhưng không thể tạo khác biệt trước sức ép kéo dài từ Malaysia. Qua đó, phải đón nhận thất bại đậm thứ 2 liên tiếp, sau khi đã để thua 0-5 trước Thái Lan ở ngày ra quân.

Còn chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Malaysia có 6 điểm tuyệt đối, tạm xếp trên Thái Lan với 3 điểm nhiều hơn. Dẫu vậy, đội bóng xứ Chùa vàng lại thi đấu ít hơn 1 trận vì nghỉ ở lượt đấu này. Ngôi đầu bảng B khả năng cao được định đoạt ở vòng tiếp theo, khi Malaysia phải làm khách trên sân Thái Lan vào ngày 1-8 tới.

HỮU THÀNH