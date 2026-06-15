Sôi nổi ngày hội bóng đá nữ trẻ tại Đồng Tháp

Chiều 14-6, tại sân Trường Đại học Đồng Tháp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Festival bóng đá nữ trẻ 2026 trong khuôn khổ Chương trình Chiến dịch bóng đá nữ FIFA. Chương trình mang đến sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nữ trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Có 8 đội nữ trẻ của tỉnh Đồng Tháp tham dự Festival, diễn ra vào ngày 14-6.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lưu Quang Điện Biên thay mặt VFF gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được tổ chức thành công. Ông nhấn mạnh Festival bóng đá nữ trẻ không chỉ mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực như tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý chí vươn lên và lối sống năng động.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển phong trào bóng đá nữ tại địa phương, ông Lưu Quang Điện Biên cho rằng Đồng Tháp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong tương lai. Về phía địa phương, ông Vương Thanh Trung – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp khẳng định Festival bóng đá nữ trẻ 2026 là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nữ trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, VFF đã trao tặng các đội tham dự những trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu như bóng, marker, trang phục cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các cầu thủ.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài sôi nổi. Tham dự Festival có 4 câu lạc bộ gồm Cao Lãnh, Tân Hồng, Thường Phước và Hồng Ngự. Mỗi câu lạc bộ đăng ký hai đội, được chia thành hai bảng thi đấu.

Các đội đã cống hiến nhiều màn so tài hấp dẫn và sôi nổi. Vượt qua nhiều đội bóng khác, Hồng Ngự 1 đã tiến vào chung kết và gặp Thường Phước 2. Với tập thể có nhiều gương mặt xử lý bóng có kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng, Hồng Ngự 1 đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 do công của Võ Thị Ngọc Vy (2 bàn) và Lê Ngọc Tiền để đứng ở vị trí số 1 của Festival bóng đá trẻ nữ 2026 tại Đồng Tháp. Hai đội Cao Lãnh 1 và Cao Lãnh 2 đứng đồng hạng ba.

Theo kế hoạch, Festival bóng đá nữ trẻ 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 15-6.

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