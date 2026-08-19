Giá vé "chợ đen" tăng trước trận Việt Nam và Malaysia

Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi ASEAN Cup 2026, nhu cầu vé xem trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tăng mạnh, khiến giá vé trên các hội nhóm mạng xã hội bị đẩy lên cao.

“Chợ” vé online giao dịch ngày đêm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên một số hội nhóm mua bán vé bóng đá trên Facebook, Zalo, thị trường vé xem trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia khá sôi động trước giờ bóng lăn lúc 20 giờ ngày 19-8.

Cặp vé mời ở khán đài A đang được rao 3 triệu đồng. Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, nhóm Zalo “Mua bán vé bóng đá Việt Nam 2026” được lập để trao đổi, mua bán vé trận bán kết lượt đi. Khi vé chưa được phân phối, nhiều cá nhân đã rao bán “chỗ” để hưởng chênh lệch từ 300.000-500.000 đồng/vé, tùy vị trí và khán đài. Do vé giấy chưa được nhận, người bán yêu cầu người mua đặt cọc 200.000 đồng để “giữ chỗ”.

Trước trận lượt về 2-3 ngày, hoạt động mua bán trên các hội nhóm diễn ra nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Một số thành viên cảnh báo tình trạng lừa đảo với thủ đoạn yêu cầu người mua chuyển khoản trước để “giữ chỗ” hoặc nhận vé.

Trên hội nhóm zalo, các thành viên trao đổi, mua bán sôi động. Ảnh: Chụp màn hình

Trên Facebook, tại nhóm “Mua bán vé bóng đá Việt Nam”, cặp vé có mệnh giá 500.000 đồng được rao 1,5 triệu đồng. Một thành viên có tên T.V. rao cặp vé mời với giá 3 triệu đồng và nhanh chóng nhận được nhiều người liên hệ.

Xếp hàng từ rạng sáng chờ mua vé

Sáng 19-8, nhiều người hâm mộ đã có mặt từ rạng sáng trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chờ mua vé xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, dù 10 giờ VFF mới bắt đầu bán vé trực tiếp.

Chiều 19-8, khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình bất ngờ mưa lớn, nhưng thị trường vé "chợ đen" vẫn rất sôi động. Ảnh. TIẾN CƯỜNG

Mang theo ghế nhựa, ghế xếp, nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ bên đường trong lúc chờ đợi. Càng gần giờ mở bán, khu vực trước cổng VFF càng đông, hàng chục người chen chân, nhích từng bước để tiếp cận quầy vé.

Khu vực giao dịch vé trước cổng VFF. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khoảng 9 giờ 45 phút, sau khi công tác bảo đảm an ninh được triển khai, VFF mở cửa để người hâm mộ vào mua vé. Mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Trước đó, VFF đã mở bán vé trận đấu qua 2 đợt trực tuyến vào ngày 8-8 và 13-8. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ vé của cả 2 đợt đã được bán hết.

Các điểm bán vé tự phát trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong đợt bán trực tiếp sáng 19-8, vé mệnh giá 1 triệu đồng đã hết, chỉ còn loại 300.000 đồng và 500.000 đồng. Nhiều cổ động viên cho biết phải đến rất sớm mới có cơ hội mua vé.

Trước đó, nhiều người xếp hàng chờ mua vé. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trên vỉa hè đường Lê Quang Đạo, một số người bán vé tự do len vào khu vực dòng người xếp hàng để chào mời. Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao khoảng 600.000 đồng; vé 500.000 đồng được rao 800.000 đồng.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi vé trực tiếp đã bán hết, khu vực trước cổng VFF không còn cảnh người hâm mộ xếp hàng. Hoạt động mua bán vé “chợ đen” chủ yếu diễn ra dọc đường Lê Quang Đạo, song lượng người hỏi mua không còn nhiều.

TIẾN CƯỜNG - GIA KHÁNH