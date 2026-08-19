Truyền thông quốc tế nhận định trước trận lượt về Việt Nam - Malaysia: “Lời cảnh báo đến từ Rajamangala”

Những phản ứng thất vọng từ phía CĐV Thái Lan sau trận thua 1-2 trước Singapore ở trận bán kết lượt về đầu tiên được giới truyền thông khu vực nhanh chóng lấy làm “thước đo” trong các góc nhìn về trận bán kết còn lại diễn ra ở sân Mỹ Đình giữa Việt Nam và Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe (trái) tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt về. Ảnh: MINH HOÀNG

Sự thiếu ổn định vốn là “đặc sản” của bóng đá khu vực, và minh chứng rõ nét nhất chính là cặp bán kết giữa Thái Lan và Singapore. Dù giành chiến thắng cách biệt 3-1 ở lượt đi, Thái Lan đã phải trải qua những giây phút thót tim khi để thua Singapore ở lượt về và chỉ có thể đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc sát nút 4-3. Thất bại này của "Voi chiến" tại Rajamangala là lời cảnh báo đanh thép rằng mọi lợi thế về tỉ số hay sân nhà đều có thể tan biến nếu có sự chủ quan.

“Khép lại 16 năm! Tuyển Thái Lan lần đầu thua Singapore trên sân nhà sau 6.117 ngày”, báo thể thao số 1 Thái Lan Siam Sport nhấn mạnh. Trước đó, Thái Lan đã không thua đối thủ này trên sân nhà suốt 16 năm 9 tháng. Trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, Thái Lan giành 8 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước ‘Những chú sư tử’ ở mọi đấu trường, đồng thời duy trì thành tích bất bại khi tiếp Singapore kể từ trận thua 0-1 tại vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra vào ngày 18-11-2009. Đó là giai đoạn mà Singapore đang rất mạnh với dàn cầu thủ nhập tịch.

Trận thắng của Singapore vô tình thúc đẩy niềm tin của Malaysia trước giờ ra sân với Việt Nam. Vốn liếng của thầy trò Kim Sang Sik sau lượt đi là lợi thế 2-0, dựng lên từ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và một pha phản lưới nhà của Muhammad Faris Danish. Nhưng chính HLV người Hàn Quốc đã gọi cách biệt ấy là "ảo ảnh nguy hiểm" (dangerous illusion) theo tường thuật của New Straits Times (Malaysia).

Thực tế, chu trình thi đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik cũng bộc lộ những nốt thăng trầm khó đoán. Truyền thông quốc tế ghi nhận sự thực dụng và "ADN chiến thắng" đã giúp Việt Nam duy trì chuỗi 23 trận bất bại. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng không phải lúc nào cũng ở đỉnh cao. Sau những chiến thắng tưng bừng trước Timor Leste (lượt 1 vòng bảng) hay Indonesia (lượt 3), đội tuyển lại có lúc bế tắc khi để Singapore cầm hòa (lượt 2) hoặc thi đấu vất vả mới vượt qua được Campuchia (lượt 4). Đáng chú ý, sự trồi sụt này diễn ra ngay cả khi HLV Kim Sang-sik không thực hiện quá nhiều thay đổi trong bộ khung đội hình, cho thấy vấn đề nằm ở việc duy trì cảm hứng và sự tập trung xuyên suốt giải đấu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam vẫn đang giữ một “quyền năng” mà Malaysia không có, đó là HLV Kim Sang-sik, người được trang tin StarNews Korea mô tả là "một hiện tượng thực sự" trong làng HLV người Hàn Quốc. Tờ Chosunbiz hay Seoul Economic Daily thì nhấn mạnh chi tiết ông đã vượt qua kỷ lục của người tiền nhiệm Park Hang-seo, và cho rằng HLV Kim Sang-sik luôn biết cách để đạt mục tiêu dù đối thủ là ai.

Tuy nhiên, các tờ báo của Malaysia đều tỏ ra tự tin về khả năng ngược dòng của đội nhà. Họ chủ yếu dựa vào “phép màu Mỹ Đình 2014” để đánh giá cơ hội vẫn còn với thầy trò HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe. Các trang tin như ESPN và New Straits Times nhận định rằng Malaysia hiện tại là một đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng lại chơi với tâm lý "không còn gì để mất" và “trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

HỒ VIỆT