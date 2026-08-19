Cổ động viên đội nắng, xếp hàng dài mua vé trận Việt Nam - Malaysia

Sáng 19-8, hàng dài cổ động viên đã tập trung trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), chờ mua vé xem trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Cổ động viên sở hữu tấm vé xem trận Việt Nam - Malaysia

Dù 9h15 VFF mới mở cổng bán vé trực tiếp, nhưng từ gần một tiếng trước đó, nhiều người hâm mộ đã có mặt, “đội nắng” xếp hàng chờ đến lượt. Không ít người mang theo ghế để ngồi trong lúc chờ đợi.

Theo ghi nhận, VFF chỉ mở một cổng để phục vụ người hâm mộ, đồng thời bố trí lực lượng an ninh kiểm soát khu vực. Tuy nhiên, lượng người đổ về đông khiến khu vực trước cổng trụ sở có thời điểm trở nên chen chúc. Nhiều cổ động viên kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng sở hữu những tấm vé vào sân Mỹ Đình để trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Lực lược an ninh làm việc khi xảy ra tình trạng chen chúc từ cổ động viên

Đây là lần bán trực tiếp tại trụ sở VFF sau hai đợt bán vé trực tuyến (online) trước đó. Vé trận đấu vẫn có 4 mệnh giá, gồm 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng/vé. Mỗi người được mua tối đa 4 vé và nhanh chóng được bán hết.

Việc VFF mở bán trực tiếp giúp người hâm mộ có thêm cơ hội mua vé chính thức trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Nhiều cổ động viên tỏ rõ niềm vui khi mua được vé. Có người cầm chặt tấm vé trên tay, háo hức chờ đến giờ trận đấu để được vào sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, ngay bên ngoài khu vực bán vé, một số người hâm mộ sau khi mua được vé đã bị dân phe vé tiếp cận để hỏi mua lại. Vé được chào bán cao hơn giá niêm yết vài trăm nghìn đồng, rồi sau đó trở thành vé “chợ đen”. So với thời điểm trước khi VFF mở bán trực tiếp, thị trường vé chợ đen có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, tình trạng đẩy giá vẫn xuất hiện khi sức cầu của người hâm mộ đang ở mức cao.

Hàng dài cổ động viên trên đường Lê Quang Đạo

Đại diện VFF khuyến cáo sau khi mua, khán giả có trách nhiệm tự bảo quản vé. Ban tổ chức có quyền từ chối cho khán giả vào sân nếu không tuân thủ các quy định và không hoàn trả tiền vé.

Sức hút của trận bán kết lượt về càng tăng sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt đi trên sân khách. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trước khi gặp lại đối thủ vào lúc 20 giờ tối cùng ngày trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Cổ động viên Việt Nam xếp hàng dài chờ mua vé xem trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia

HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN